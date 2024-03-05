Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası kazanan Arda Güler, gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takmıştı. Birçok Avrupa devinin girdiği kıyasıya transfer yarışında mutlu sona ulaşan taraf İspanyol ekibi Real Madrid olmuştu. Madrid temsilcisi ve Fenerbahçe; 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonus + bir sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşmaya varmıştı. Ancak Güler sakatlıkları nedeniyle takımda şans bulamadı.
Geçtiğimiz günlerde Milan'ın Arda Güler'i 2 sezonluğuna kiralamak istediği için girişimlerde bulunduğu öne sürülmüştü. Ayrıca yıldız futbolcu ile Borussia Dortmund, Sevilla, Mallorca ve Las Palmas da gibi takımlar da ilgileniyor.
Geleceği ile ilgili henüz net bir karar vermeyen Arda Güler'in Galatasaray'a kiralık geleceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu iddialar konuşulurken Arda Güler'in Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun "İstanbul sarı kırmızı" ve Barış Alper Yılmaz'ın "Şen ola Cimbom, şen ola" paylaşımlarını beğenmesi büyük yankı uyandırdı.
Arda'nın Galatasaray'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili sosyal medyada "Adam zaten Galatasaraylı neyine şaşırıyorsunuz ezik bahçede taraftarı kızmayın", "Arda çok büyük GALATASARAYLI", "10 milyona bırakıyorlarsa, alabiliriz. İyi çocuk, Okan hocamızın elinde yıldız olabilir", "Mümkünatı yok. Sözleşmesinde Türkiye hakları Fenerbahçe'ye ye ait", "Avrupada devam etsin. Gerek yok" şeklinde yorumlar yapıldı.
Tartışmalar devam ederken Arda Güler'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Galatasaraylı futbolcuların derbi sonrası gönderilerini beğenen milli yıldız, " Milli Takım'dan abilerim olduğu için fotoğrafı beğendim ancak alttaki açıklamayı görünce anında beğeniyi geri çektim. Fenerbahçe taraftarını asla incitmek istemem. Onların yeri bende çok ayrı. O yüzden hemen kaldırdım" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Spor › Arda Güler'in geleceği belirsiz: Galatasaray'a mı kiralanacak? - Son Dakika
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