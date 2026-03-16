Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda'nın 68 metreden avladığı kalecinin 90 metreden attığı gol ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
16.03.2026 09:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Arda Güler'in 68 metreden attığı golü yiyen kaleci Matías Dituro'nun, 2017 yılında yaklaşık 90 metreden attığı golün görüntüleri ortaya çıktı.

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in 68 metreden attığı golle gündeme gelen kaleci Matías Dituro hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Arda'nın golünü yiyen tecrübeli kalecinin yıllar önce attığı gol yeniden konuşulmaya başlandı.

2017'DE 90 METREDEN GOL ATMIŞ

Ortaya çıkan görüntülere göre Dituro, 2017 yılında yaklaşık 90 metreden attığı golle futbol dünyasında dikkat çekmişti. Uzun mesafeden rakip kaleye gönderdiği topun ağlarla buluşması o dönemde büyük yankı uyandırmıştı.

SOSYAL MEDYADA YENİDEN GÜNDEM OLDU

Arda Güler'in 68 metreden attığı gol sonrası Dituro'nun geçmişteki bu golü sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Futbolseverler, kalecinin yıllar önce attığı gol ile yediği gol arasındaki ilginç tesadüfe dikkat çekti.

Futbol tarihinde en uzak mesafeden atılan goller ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Tom King (Newport County, 2021) – 96.01 metre (Guinness Dünya Rekoru)
  • Asmir Begovic (Stoke City, 2013) – 91.9 metre
  • Tim Howard (Everton, 2012) – Yaklaşık 91.4 metre
  • Andy Lonergan (Preston North End, 2004) – Yaklaşık 91.4 metre
  • Matías Dituro (Bolívar, 2017) – Yaklaşık 90 metre
  • Moritz Stoppelkamp (SC Paderborn, 2014) – 82.3 metre
  • Arda Güler (Real Madrid, 2026) – 68 metre
  • Miloš Pantovic (VfL Bochum, 2021) – 62 metre
  • Xabi Alonso (Liverpool, 2006) – Yaklaşık 60 metre
  • Charlie Adam (Stoke City, 2015) – Yaklaşık 59 metre

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet gibi kaza Dehşet anları kamerada Cinayet gibi kaza! Dehşet anları kamerada
Oğuzhan Koç Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası kendinden geçti Oğuzhan Koç Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası kendinden geçti
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı
Süleymaniye’de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar açtı Süleymaniye'de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar açtı
Helal olsun sana Arda Herkes onu konuşuyor Helal olsun sana Arda! Herkes onu konuşuyor
En sonunda bunu da gördük Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu En sonunda bunu da gördük! Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
Laricani: 11 Eylül’e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar

09:51
Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Bazen kendinden bile ürküyor
Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Bazen kendinden bile ürküyor
09:23
Muhalif vekilden Modi’yi yerin dibine sokan sözler
Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
09:20
Binlerce Fener taraftarının aynı yorumu yaptığı gol
Binlerce Fener taraftarının aynı yorumu yaptığı gol
09:11
İran’dan intikam saldırısı Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
İran'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
09:10
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine kara harekatı başlattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı
08:56
Dünya devinde kaos Yıldız isim hocasıyla tartıştı, Galatasaray taraftarı harekete geçti
Dünya devinde kaos! Yıldız isim hocasıyla tartıştı, Galatasaray taraftarı harekete geçti
08:25
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı “Rusya“ iddiası
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı "Rusya" iddiası
06:54
Veliaht Prens’ten Trump’a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 10:12:27. #7.13#
SON DAKİKA: Arda'nın 68 metreden avladığı kalecinin 90 metreden attığı gol ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.