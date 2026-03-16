Real Madrid forması giyen Arda Güler'in 68 metreden attığı golle gündeme gelen kaleci Matías Dituro hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Arda'nın golünü yiyen tecrübeli kalecinin yıllar önce attığı gol yeniden konuşulmaya başlandı.
Ortaya çıkan görüntülere göre Dituro, 2017 yılında yaklaşık 90 metreden attığı golle futbol dünyasında dikkat çekmişti. Uzun mesafeden rakip kaleye gönderdiği topun ağlarla buluşması o dönemde büyük yankı uyandırmıştı.
Arda Güler'in 68 metreden attığı gol sonrası Dituro'nun geçmişteki bu golü sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Futbolseverler, kalecinin yıllar önce attığı gol ile yediği gol arasındaki ilginç tesadüfe dikkat çekti.
Futbol tarihinde en uzak mesafeden atılan goller ise şu şekilde sıralanıyor:
Son Dakika › Spor › Arda'nın 68 metreden avladığı kalecinin 90 metreden attığı gol ortaya çıktı - Son Dakika
