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Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medyadan açıklama yaptı: Bu algı operasyonuna müsaade etmem - Son Dakika

Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medyadan açıklama yaptı: Bu algı operasyonuna müsaade etmem

06.02.2022 19:53
Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medyadan açıklama yaptı: Bu algı operasyonuna müsaade etmem

Arda Turan, Galatasaray'ın Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kendisine yapılan eleştirilere ve takımın Antalya kampındaki dedikodulara çok sert tepki gösteren Turan, "Bana algıyı artık ben sahadayken yapın. Sizin eleme turlarını dahi şifreli kanallardan izlediğiniz kupaların sahibi Arda'yım ben" dedi.

Galatasaray'da kötü gidişat Alanyaspor karşısında da sürdü. Sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibiyle 1-1 berabere kalırken karşılaşmanın ardından Arda Turan sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yaptı.

Arda Turan'ın açıklamaları şöyle:

"BU ALGI OPERASYONUNA MÜSAADE ETMEM"

Yazdıklarım anlaşılmayacaktır… Ama ben yine de yazıyım… Ben sahada olduğum her zaman en tepeye oynadım.. Hatırlatayım.. 2010-2011 sezonunda aynı algıyı yaptınız… Oynamadığım sakat olduğum sezonki başarısızlığı da üstüme yıkmıştınız.. Ben hiç bir zaman başarısızlıkta üstüme düşen sorumluluktan kaçmam… Ancak sahada olmadığım, olamadığım zamandan sonrada artık bu algı operasyonuna müsaade etmem.

"GERİ GELEBİLMEK İÇİN 6 AY FUTBOL OYNAMADIM"

Unutanlara söyleyeyim, kulübüme 13 milyon euro kazandırıp gitmiştim… Hiçbir zaman Galatasaray'da olan kontratıma bakmadım. Geri gelebilmek için 6 ay futbol oynamadım… Merak edenlere haber vereyim… Benim kontratımda Galatasaray kazanmadığı zaman kazanılacak para, maç başı ücreti yok.

Arda Turan sosyal medyadan ateş püskürdü: Şifreli kanallardan izlediğiniz kupaların sahibiyim

"SİZ, BENİM BU OYUNU NASIL OYNADIĞIMI BİLİRSİNİZ"

Kamp hakkında bir sürü dedikodular algılar yalanlar… Ben ve arkadaşlarımı durama yeterince üzülüyoruz.. Ama bana algıyı artık ben sahada iken yapın. Geçen sene oynarken de, liderken de el freniydim. Siz benim bu oyunu nasıl oynadığımı bilirsiniz..! Ama mutlaka ki bir yerlerde bir yara, fesatlık bırakmışımdır, dökülün rahatlayın!

"SİZİN DİLİNİZDEN ANLATTIM"

35 yaşında, iki çocuk babası, maddi beklentisi olmadan Galatasaray aşkıyla mücadele etmeye çalışan, sizin eleme turlarını dahi şifreli kanallardan izlediğiniz kupaların sahibi Arda'yım ben… Sizin dilinizden anlattım, belki anlamış gibi yaparsınız..!!!!"

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Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Arda Turan, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medyadan açıklama yaptı: Bu algı operasyonuna müsaade etmem - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medyadan açıklama yaptı: Bu algı operasyonuna müsaade etmem - Son Dakika
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