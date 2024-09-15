Arda Turan, Erciyes Kamp Merkezi\'nde

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Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret eden ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 16 Yaş Altı Milli Takımlar Futbol Turnuvası'nda Türkiye- Romanya maçını takip etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Romanya, Danimarka ve Portekiz'in katılımıyla düzenlenen turnuvada, milli takımın Romanya'yı 5-1 mağlup ettiği ilk maçı yerinde takip eden Turan, tesisin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Takım olarak gelecek dönemlerde merkezde kamp yapmak istediklerini belirten Turan, şunları kaydetti:

" Avusturya, Hollanda ve Almanya'da o sıcaklarda yanmaya gerek yok. Ülkemizin her yeri, hem Bolu hem burası var, bayıldım. Sahaların zeminleri, içerideki şartlar, imkanlar, fitness salonları ve havuzlar sezon başı kampları yapmaya çok müsait. O yüzden gönülden eline, emeğine sağlık herkesin. Burada tabi özel organizasyonlar, turnuvalar düzenleyip daha çekici hale getirmemiz lazım."

Dünyada pek çok kamp merkezini gördüğünü anlatan Turan, iklim koşulları bakımından da Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin uygun olduğunu dile getirdi.

Diğer kamp merkezlerinde yağmur, sıcak ve nemden yeterince antrenman yapılamadığını kaydeden Turan, Kayseri gibi yerleri "cennet" olarak niteledi.

Ziyarette, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman da Turan'a eşlik ederek tesisi gezdirdi.