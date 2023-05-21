Arda Turan'ın teknik direktörlük yaptığı Eyüpspor'un önemli maçında ünlü akını gerçekleşti! Gözler Fatih Terim'deydi - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Arda Turan'ın teknik direktörlük yaptığı Eyüpspor'un önemli maçında ünlü akını gerçekleşti! Gözler Fatih Terim'deydi

21.05.2023 17:50

Spor Toto 1. Lig'de Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'un, Ankarakeçiörengücü ile oynadığı karşılaşmayı Yılmaz Vural, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ve Fatih Terim tribünden takip etti.

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, futbol dünyasının ünlü simaları da maça geldi.

TORREIRA MAÇTA

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, maçı tribünden takip etti.

TERİM VE VURAL YAN YANA

Fatih Terim, eski öğrencisi Arda Turan'a destek vermek için maça geldi. Yılmaz Vural da Fatih Terim'in hemen yanında karşılaşmayı takip etti.

YORUMLAR
500

Fatih Terim, Arda Turan, Eyüpspor, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan'ın teknik direktörlük yaptığı Eyüpspor'un önemli maçında ünlü akını gerçekleşti! Gözler Fatih Terim'deydi - Son Dakika


Son Dakika
18:15 Samsunspor'un ardından Çaykur Rizespor'da Süper Lig'e yükseldi
18:04 Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, ATA İttifakının seçimle birlikte sona erdiğini açıkladı
18:00 Son Dakika: Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi
17:56 Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Adalet Partisi Başkanı Vecdet Öz: ATA İttifakı resmen sona ermiştir
17:52 Balık tutmak için tekne ile baraja girdiler! Tekne battı; 1 ölü
17:46 Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ABD'ye yerleşti
17:46 Arda Turan'ın teknik direktörlük yaptığı Eyüpspor'un önemli maçında ünlü akını gerçekleşti! Gözler Fatih Terim'deydi
17:45 Cuma namazı hutbesinde konuşan imamdan şok edici sözler: 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın
17:44 Süper Lig'in tecrübeli hakemlerinden Mete Kalkavan'dan büyük hata gelmesi üzerine sosyal medyadan yorum yağdı: Sezonun kandalı
17:34 Süper Lig'de inanılmaz hata! Duayen hakemlerden Mete Kalkavan'a zehir zemberek yorumlar: Sezonun skandalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2023 18:20:22. #1.12#
SON DAKİKA: Arda Turan'ın teknik direktörlük yaptığı Eyüpspor'un önemli maçında ünlü akını gerçekleşti! Gözler Fatih Terim'deydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement