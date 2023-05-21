Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, futbol dünyasının ünlü simaları da maça geldi.
Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, maçı tribünden takip etti.
Fatih Terim, eski öğrencisi Arda Turan'a destek vermek için maça geldi. Yılmaz Vural da Fatih Terim'in hemen yanında karşılaşmayı takip etti.
Son Dakika › Spor › Arda Turan'ın teknik direktörlük yaptığı Eyüpspor'un önemli maçında ünlü akını gerçekleşti! Gözler Fatih Terim'deydi - Son Dakika