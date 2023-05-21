Arda Turan'ın teknik direktörlük yaptığı Eyüpspor'un önemli maçında ünlü akını gerçekleşti! Gözler Fatih Terim'deydi

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Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, futbol dünyasının ünlü simaları da maça geldi.

TORREIRA MAÇTA

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, maçı tribünden takip etti.

TERİM VE VURAL YAN YANA

Fatih Terim, eski öğrencisi Arda Turan'a destek vermek için maça geldi. Yılmaz Vural da Fatih Terim'in hemen yanında karşılaşmayı takip etti.