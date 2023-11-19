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Ardahan'da köpekler maçı durdurdu - Son Dakika

Ardahan'da köpekler maçı durdurdu

Ardahan'da Serhat Ardahanspor ile Rize Özel İdarespor arasındaki maçta sahaya giren 2 köpek nedeniyle karşılaşma durdu. Köpeklerin sahada yaklaşık 5 dakika kalmasının ardından maç devam etti.

19.11.2023 15:59  - Güncelleme: 15:04

Ardahan'da oynananSerhat Ardahanspor ile Rize Özel İdarespor'u karşı karşıya getiren Bölgesel Amatör Ligi maçında 2 köpek mücadele devam ederken sahaya daldı. Bir süre sahada kalan köpekleri dışarı çıkarmak için görevliler ve futbolcular büyük çaba harcadı.

SAHA GÖREVLİLER VE FUTBOLCULAR ZOR ANLAR YAŞADI

Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Serhat Ardahanspor, sahasında Rize Özel İdarespor'u konuk etti. Ardahan Şehir Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 15'inci dakikasında, stadyumun açık kalan kapısından gelen 2 sokak köpeği girdi. Maçın hakemi köpeğin sahaya girmesiyle maçı durdurdu. Hakem, köpeklerin çıkarılmasını istedi. Saha görevlileri ve futbolculara zor anlar yaşatan 2 köpek, bir süre sahada sağa sola kaçıştı.

MAÇ 5 DAKİKA DURDU

Sahada yaklaşık 5 dakika kalan 2 köpek daha sonra geldikleri kapıdan çıkarak gitti. Köpeklerin uzaklaşmasıyla maçın hakemi karşılaşmayı sürdürdü. Karşılaşma Serhat Ardahanspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Başıboş köpekler maç oynanırken sahaya daldı! Sonrası kaos
Başıboş köpekler maç oynanırken sahaya daldı! Sonrası kaos
Başıboş köpekler maç oynanırken sahaya daldı! Sonrası kaos
Başıboş köpekler maç oynanırken sahaya daldı! Sonrası kaos
Başıboş köpekler maç oynanırken sahaya daldı! Sonrası kaos
Başıboş köpekler maç oynanırken sahaya daldı! Sonrası kaos
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ardahan'da köpekler maçı durdurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da köpekler maçı durdurdu - Son Dakika
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