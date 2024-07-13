Arjantin ile Kolombiya, 2024 Copa America finalinde karşı karşıya gelecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arjantin ile Kolombiya, 2024 Copa America finalinde karşı karşıya gelecek

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America finalinde Arjantin ile Kolombiya, 15 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03.00'de Florida'da bulunan Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Arjantin 16. kez, Kolombiya ise 2. defa kupayı müzesi götürmek için mücadelede edecek. Arjantin, tarihinde en fazla Copa America şampiyonluğu yaşayan ülke olma hedefinde. Arjantinli futbolcu Lionel Messi, bu maçta tarihte milli takımla 7 final oynayan ilk futbolcu olma rekoruna da bir adım daha yaklaşacak.

13.07.2024 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America finalinde Arjantin ile Kolombiya, 15 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03.00'de Florida'da bulunan Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Arjantin 16. kez, Kolombiya ise 2. defa kupayı müzesi götürmek için mücadelede edecek.

ABD ev sahipliğinde 24 Haziran'da başlayan 2024 Copa America'da final heyecanı Arjantin ile Kolombiya arasında yaşanacak. 15 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03.00'de başlayacak müsabaka Florida'da bulunan Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak.

Arjantin'in hedefi Copa America'da 16. kez kazanmak

Copa America'yı tarihinde bugüne kadar 15'er kez ile en fazla Arjantin ile Uruguay kazandı. Arjantin Copa America'yı en fazla müzesine götüren ülke olmak istiyor. Arjantin, 2021'de Copa America, 2022'de ise FIFA Dünya Kupası kazanma başarısı göstermişti.

Kolombiya ise daha önce 1 kez Copa America'yı kazanma başarısı gösterdi.

Turnuvanın en golcüsü Lautaro Martinez

Copa America'da attığı 4 golle Arjantin'in gol yükünü çeken Lautaro Martinez aynı zamanda krallık yarışında zirvede bulunuyor. 26 yaşındaki futbolcu, grup aşamasında Peru'ya 2, Kanada ve Şili karşısında ise 1'er kez gol kaydetti.

Asist lideri James Rodriguez

Copa America'da asist krallığı yarışında zirvede bulunan James Rodriguez, attığı 6 gol pasıyla Kolombiya'nın finale kalmasında büyük pay sahibi oldu. 32 yaşındaki futbolcu, Paraguay ve Panama maçlarında 2'şer, Kosta Rika ve Urugay müsabakasında ise 1'er asist yaptı. Rodriguez ayrıca Panama karşısında 1 de gol sevinci yaşadı.

Messi rekor için sahada olacak

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, rekorlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. 37 yaşındaki futbolcu, Kolombiya müsabakasında süre alması halinde tarihte milli takımla 7 final oynayan ilk futbolcu olacak.

Arjantin - Kolombiya mücadelesini Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Raphael Claus yönetecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Lionel Messi, 15 Temmuz, Kolombiya, Arjantin, Florida, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Arjantin ile Kolombiya, 2024 Copa America finalinde karşı karşıya gelecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:10 İsrail ’güvenli’ dediği El-Mevasi’ye saldırdı: En az 50 ölü İsrail 'güvenli' dediği El-Mevasi'ye saldırdı: En az 50 ölü
12:09 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olanların peşine düştü Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
11:08 İzmir’de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı? Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal
10:35 Muğla’da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 2 ölü, 4’ü ağır 28 yaralı Muğla'da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 2 ölü, 4'ü ağır 28 yaralı
09:14 Kerem Kınık’ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada
11:36 Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası
11:10 Cenk Tosun’dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı Cenk Tosun'dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı
11:02 Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu
10:43 Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı
10:16 Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi
10:13 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı
10:05 Yok artık daha neler Somali Ligi’nde atılan penaltıya bakın Yok artık daha neler! Somali Ligi'nde atılan penaltıya bakın
09:43 Bakterili kaynak suyunun çevresi kapatıldı, inanmayıp teli kestiler Bakterili kaynak suyunun çevresi kapatıldı, inanmayıp teli kestiler
09:37 Markette kilosu 100 TL, üretici ise “Satamadım“ diyerek çürümeye bıraktı Markette kilosu 100 TL, üretici ise "Satamadım" diyerek çürümeye bıraktı
09:34 TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 12:52:00. #1.13#
SON DAKİKA: Arjantin ile Kolombiya, 2024 Copa America finalinde karşı karşıya gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement