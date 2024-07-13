Arjantin ile Kolombiya 2024 Kupa Amerika Finalinde Karşı Karşıya - Son Dakika
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Arjantin ile Kolombiya 2024 Kupa Amerika Finalinde Karşı Karşıya

2024 Kupa Amerika finalinde son şampiyon Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya gelecek. Arjantin, 15 kez şampiyonluk yaşarken, Kolombiya ise 2. şampiyonluk için mücadele edecek. Karşılaşma, 15 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03.00'te başlayacak ve TV8,5 ve EXXEN'den naklen yayımlanacak.

13.07.2024 12:05
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2024 Kupa Amerika (Copa America) finalinde son şampiyon Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya gelecek.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın 48. şampiyonu, 15 Temmuz Pazartesi günü belli olacak.

Florida'daki Hard Rock Stadı'nda oynanacak final maçı, TSİ 03.00'te başlayacak. Brezilyalı hakem Raphael Claus'un yöneteceği müsabaka, TV8,5 ve EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmanın devre arasında dünyaca ünlü sanatçı Shakira, konser verecek.

Arjantin 15 kez kazandı

Turnuvanın en başarılı takımı Arjantin, Kolombiya'ya üstünlük kurması halinde Kupa Amerika'yı 16. kez müzesine götürecek.

Lionel Messi'nin kaptanlığını yaptığı Tangocular, 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993 ve 2021'de şampiyonluğa ulaştı.

Kolombiya 2. şampiyonluk peşinde

Kolombiya ise Arjantin'i mağlup etmesi durumunda Kupa Amerika'da 23 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Galatasaray'da forma giyen Davinson Sanchez'in de kadrosuna yer aldığı Kolombiya, organizasyondaki tek şampiyonluğunu ev sahibi olduğu 2001'de kazanmıştı.

Arjantin ve Kolombiya'nın final yolculuğu

2024 Kupa Amerika'da A Grubu'nda bulunan Arjantin, 3'te 3 yaparak çeyrek finale yükseldi.

Tangocular, grup aşamasında Kanada ve Peru'yu 2-0, Şili'yi de 1-0 mağlup etti.

Çeyrek finalde Ekvador ile eşleşen Arjantin, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta rakibine penaltı atışları sonucunda 4-2 üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırdı. Tangocular, yarı finalde ise Kanada'yı 2-0 yenerek adını finale çıktı.

Turnuvada oynadığı 5 maçta 8 kez fileleri havalandıran Arjantin, kalesinde ise 1 gol gördü.

Kolombiya ise D Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 7 puanla zirvede bitirdi. Paraguay'ı 2-1 ve Kosta Rika'yı 3-0 mağlup eden Kolombiya, Brezilya ile de 1-1 berabere kaldı.

Çeyrek finalde Panama'yı 5-0 üstünlük kuran Kolombiya, yarı finalde ise Uruguay'ı 1-0 yenerek finale yükseldi.

Organizasyonda çıktığı müsabakalarda 12 kez ağları sarsan Kolombiya, kalesinde ise 2 gole izin verdi.

40. randevu

Arjantin ile Kolombiya, 40. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 39 maçın 20'sini Tangocular, 9'unu ise Kolombiya kazandı. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Arjantin ile Kolombiya 2024 Kupa Amerika Finalinde Karşı Karşıya - Son Dakika

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