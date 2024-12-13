Arkas Spor Fenerbahçe'yi Konuk Ediyor

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, ilk yarının son maçında yarın İstanbul'da Fenerbahçe Medicana'ya konuk olacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki Fenerbahçe Medicana- Arkas Spor maçı, yarın saat 14.00'te başlayacak.

Ligde 11 maçta 7 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Arkas Spor, 23 puan ve averajla 4. sırada bulunuyor.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, ligde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, İstanbul Gençlik Spor ve son olarak Halkbank'ı mağlup ettiklerini hatırlattı.

Yarın da Fenerbahçe Medicana'yı yenmek istediklerini belirten Özden, "Ekibimize güveniyoruz ve galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz." ifadesini kullandı.