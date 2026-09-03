Asensio ameliyat haberlerini yalanladı, çok yakında takıma döneceğini açıkladı - Son Dakika
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Asensio ameliyat haberlerini yalanladı, çok yakında takıma döneceğini açıkladı

Asensio ameliyat haberlerini yalanladı, çok yakında takıma döneceğini açıkladı
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Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağı haberlerini yalanladı ve saha çalışmalarına başladığını duyurdu. Yakında takımla birlikte olacağını belirten Asensio, cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisine odaklanılmasını istedi, taraftarlara destek çağrısı yaptı.

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, sakatlığı nedeniyle ameliyat olması gerektiği yönünde çıkan haberleri yalanlayarak, saha çalışmalarına başladığını ve kısa süre içerisinde takımla çalışmalara döneceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli futbolcu, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumuyla ilgili çıkan haberlere tepki gösterdi. Asensio, "Ameliyat olmam gerektiği yönündeki son haberleri yalanlamak için buradayım. Bildiğiniz gibi normalde bu tür sahte haberlere pek cevap vermem. Ancak söz konusu olan sağlığım ve tüm Fenerbahçe taraftarlarının heyecanı olunca, bu konuda açıklama yapmam gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Saha çalışmalarına başladığını belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Dolayısıyla çıkan haberleri kesinlikle yalanlıyorum. Yavaş yavaş saha çalışmalarına başladım. Çok yakında takımla birlikte olacağım. Uzun zamandır buradayım. Takımın istikrarını bozmak isteyenler olduğunu anlayabiliyorum. Bizim için çok önemli bir derbiye iki gün kalmışken, her şey yolunda; çok yakında takıma döneceğimi belirtmek istiyorum" dedi.

Sezonun başlangıcından memnun olduğunu da aktaran Asensio, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne dönüşüne vurgu yaparak, "Sezona çok iyi başladık. Fenerbahçe, 18 yılın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde. Çok olumlu bir ivme yakaladık. Bu yüzden hep birlikte cumartesi günkü Beşiktaş maçına odaklanmalıyız" diye konuştu.

Fenerbahçe taraftarlarına destek çağrısında bulunan İspanyol yıldız, "Umarım stat her zamanki gibi tıklım tıklım olur; takımımızı sonuna kadar desteklersiniz ve bu maçı kazanırız. Sonuna kadar. Her zamanki desteğiniz için teşekkürler" sözlerini kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Asensio ameliyat haberlerini yalanladı, çok yakında takıma döneceğini açıkladı - Son Dakika

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