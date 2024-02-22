Canlı anlatım! Mücadelede 4 gol var

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya geliyor. Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayan müsabaka, Exxen platformundan yayımlanıyor. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı. Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. "Kupa 2"ye play-off turundan dahil olan Galatasaray, Sparta Prag ile sahasında oynadığı ilk maçtan 3-2 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında kazanması ve berabere kalması durumunda son 16 turuna yükselecek.

İLK 11'LER

Sparta Prag; Vindahl, Preciado, Kairinen, Olatunji, Kuchta, Laçi, Haraslin, Sorensen, Panak, Wiesner, Vitik.

Galatasaray; Muslera, Kaan, Abdülkerim, Davinson, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

CANLI ANLATIM

91' Sparta Prag tüm hatlarıyla kendi yarı sahasına çekildi.

90' Karşılaşmanın sonuna 7 dakika ilave edildi.

87' Sparta Prag'da Haraslin'in yerine Sadilek oyuna girdi.

86' Sergio Oliveira'nın ceza sahası içine ortasında isabeti bulamadık.

85' Ev sahibi ekipte Angelo Preciado yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

84' Tuci'nin savunma arkasına hareketlendiği topta Muslera kalesinden açılıp topu uzaklaştırdı.

83' Galatasaray'da Lucas Torreira'nın yerine Carlos Vinicius oyuna girdi.

81' Sağ kanattan atılan uzun topta Davinson Sanchez'in ayağının altından geçen top Lukas Haraslin'e geldi. Ceza sahasına yönelen Haraslin sol ayağıyla şutunda Muslera'nın yanından topu ağlara yolladı.

80' Topu bir kez daha ağlarımızda görüyoruz. Sparta Prag farkı ikiye çıkardı.

78' Ev sahibi ekip ön alandaki baskısını artırdı.

77' Sağ kanada atılan uzun topta Barış Alper Yılmaz topu kontrol edemedi. Taç.

76' Sparta Prag'da faulün ardından itirazlarda bulunan Jan Kuchta sarı kart gördü.

75' Sol kanattan çevrilen ortada boş durumda kalan Tuci, kafayla topu köşeden ağlara yolladı.

74' Maalesef top ağlarımıza gidiyor. Sparta Prag durumu 2-1 yaptı.

73' Lukas Haraslin'in ceza sahası içine ortasını Muslera kalesinden çıkıp aldı.

71' Qazim Laçi'nin ceza sahası içine kullandığı serbest vuruşta top doğrudan üstten dışarıya gitti.

70' KIRMIZI KART! Anthony Taylor, VAR incelemesinin ardından Kaan Ayhan kırmızı kart gördü.

69' Karşılaşmanın hakemi kırmızı kart şüphesiyle pozisyonu izleyecek.

68' Sol kanatta Kaan'dan sıyrılmak isteyen Lukas Haraslin yerde kaldı. Kaan Ayhan sarı kart gördü.

67' Filip Panak'ın sol kanada uzun gönderdiği topu Kaan Ayhan kafayla karşıladı.

66' Ev sahibi ekipte Victor Olatunji'nin yerine Tuci oyuna girdi.

62' Galatasaray'da Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu oyundan alındı. Zaha ve Sergio Oliveira oyuna dahil oldu.

60' Karşılaşmada son yarım saatlik dilime girildi. Mücadele bu şekilde sonuçlanırsa Galatasaray adını son 16 turuna yazdıracak.

57' Kaan Kairinen'in sağ kanada uzun pası doğrudan dışarıya gitti. Kale vuruşu temsilcimizin.

56' Aman dikkat... Barış Alper'in pas hatasında Victor Olatunji kaleciyle karşı karşıya kaldı. Olatunji'nin vurmak istediği topa Abdülkerim Bardakcı son anda ayak koydu. Bravo Abdülkerim!

55' Mertens ceza sahası içindeki arkadaşına pasını vermek istedi ancak top isabetli olmadı.

54' Kullanılan kornerin devamında Barış Alper sağ kanattan hızla çıkmak istedi. Savunmanın ayak koyduğu top taca gitti.

53' Savunmadan çıkarken kaptırılan topta Angelo Preciado sağ kanattan ortaladı. Abdülkerim Bardakcı'dan seken top kornere gitti.

48' Qazim Laçi'nin uzun topunda Davinson Sanchez orta alanda topu karşıladı.

47' Hızlı çıkan ev sahibi ekipte Lukas Haraslin ceza yayı üzerinden vurdu. Top kalenin üstünden dışarıya gitti.

46' İkinci yarı başladı. Galatasaray'a başarılar...

D.A. Sparta Prag 1-1 Galatasaray

45' İlk yarının sonuna 6 dakika ilave edildi.

44' Dries Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.

43' Ceza sahası içine hızla giren Barış Alper Yılmaz'ın sağ çaprazdan şutu savunmaya da çarpıp kornere gitti.

40' Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi oyunda.

39' Angelo Preciado'nun sağ kanattan ortasında Victor Olatunji'nin topukla vuruşunu Muslera harika kurtardı.

35' Bu dakikalarda tempo epey düştü.

34' Kerem Demirbay'ın kullandığı serbest vuruşta savunma, Galatasaraylı oyunculara kafa vuruşu izni vermedi.

33' Rakibinden sıyrılmak isteyen Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

32' Davinson Sanchez orta alanda yerde kaldı. Karar faul.

31' Asger Sorensen, hızlı çıkmak isteyen Barış Alper Yılmaz'a yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

28' Bu dakikalarda oyun sık sık fauller nedeniyle duruyor.

27' Dries Mertens kaptığı topta sol kanattaki Berkan'ı düşündü ancak Angelo Preciado geriye hızlı koşup topa sahip oldu.

24' Galatasaray'da Berkan Kutlu da rakibine faulünün ardından sarı kart gören isim oldu.

23' Lukas Haraslin sol kanatta bomboş durumdaki arkadaşını düşünmek istedi ancak savunma araya girdi.

22' Galatasaray'da Kerem Demirbay, rakibine faulü nedeniyle sarı kart gördü.

21' Sağ kanattan çevrilen pasta Lucas Torreira'nın bekletmeden şutu kalenin üstünden dışarıya gitti.

19' GOL GEÇERLİ! Sparta Prag karşılaşmaya başladı.

18' Karşılaşmanın hakemi VAR ile iletişim halinde. Gol inceleniyor.

17' Mertens'in sağ çaprazdan ortasında Davinson Sanchez'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu takip eden Abdülkerim Bardakcı şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

16' GOL! Galatasaray durumu 1-1'e getirdi!

16' Ceza sahası içinde göğsüyle topu alan Mertens soluna çekip kaleyi denedi. Top savunmadan döndü.

11' Kerem Aktürkoğlu sol kanattan ceza sahası içine sürüklediği topta Angelo Preciado'yu geçemedi. Preciado araya girerek faulü alıyor.

10' Dries Mertens'in pasında Barış Alper Yılmaz sağ kanattan ortalamak istedi ancak yardımcı hakem topun oyun dışında olduğunu işaret etti.

9' Savunma arkasına atılan topta Angelo Preciado kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu Muslera'nın üstünden aşırtarak ağlara yolladı.

8' Top ağlarımıza gidiyor. Sparta Prag 1-0 öne geçti.

6' Angelo Preciado'nun sağ kanattan ortasında Qazim Laçi'nin kafa vuruşunu Muslera kurtardı.

3' Galatasaray maça baskılı başladı.

1' Maç başladı. Başarılar Galatasaray...