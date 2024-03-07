Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu - Son Dakika
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Spor

Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu

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Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. İşte bu haftanın hakemleri...

07.03.2024 13:40
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Trendyol Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

DİJİTAL ATAMALAR YAPILDI

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 29. hafta maçlarında görev alacak hakemler ve yardımcıları, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Müsabakalar ve düdük çalacak hakemler şunlar:

Cuma

9 Mart Cumartesi

  • 13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
  • 16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
  • 19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
  • 19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor: Mert Güzenge

10 Mart Pazar

11 Mart Pazartesi

Süper Lig\'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu - Son Dakika

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