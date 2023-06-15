Ataman Güneyligil'in PAOK'taki görevi Atatürk paylaşımları sebebiyle sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ataman Güneyligil'in PAOK'taki görevi Atatürk paylaşımları sebebiyle sona erdi

15.06.2023 15:37

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'ndan ayrıldıktan sonra PAOK'un başına geçen Ataman Güneyligil, Yunanistan'da Atatürk paylaşımları nedeniyle görevinden apar topar son verildi. PAOK taraftarının yönetime baskısı sonucu Türk hocanın sözleşmesi feshedildi.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'ndan ayrıldıktan sonra PAOK'un başına geçen Ataman Güneyligil, Yunanistan'da büyük bir saygısızlığa maruz kaldı.

ATATÜRK PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Henüz PAOK ile yeni sözleşme imzalayan Ataman Güneyligil'in görevine apar topar son verildi. Yunan basınında yer alan habere göre, Güneyligil'in sözleşmesinin sona ermesinin nedeni Güneyligil'in sosyal medya hesabından yaptığı Atatürk paylaşımları.

Yunan takımından büyük skandal! Atatürk paylaşımları nedeniyle Ataman Güneyligil'in sözleşmesi feshedildi

TARAFTAR, YÖNETİME BASKI YAPTI

Güneyligil'in sosyal medya hesabında Atatürk'ün fotoğraflarının bulunmasından rahatsız olan PAOK taraftarı, yönetime baskı yaptı. PAOK yönetimi ise bu baskılara boyun eğdi ve Türk hocayı görevden aldı.

Yunan takımından büyük skandal! Atatürk paylaşımları nedeniyle Ataman Güneyligil'in sözleşmesi feshedildi
YORUMLAR (2)
  • Eski Tüfek.: Emperyalizmin şımarık çocuğu Yunanistan .. Atatürk düşmanlığını yaparlar elbet ,yunan galip gelemedi diye ,uhde kaldı içlerinde.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • vural kılınç: bukadar korkuyorsunuz bizden Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Mustafa Kemal Atatürk, Yunanistan, Paok, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ataman Güneyligil'in PAOK'taki görevi Atatürk paylaşımları sebebiyle sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
15:43 Icardi'yi bekleyen Galatasaraylılar ters köşe! Dembele'nin imza atması an meselesi
15:43 Türk Halk Müziği Sanatçısı Ekrem Çelebi Hayatını Kaybetti
15:34 Türk Halk Müziği sanatçısı Ekrem Çelebi hayatını kaybetti, siyasi isimlerden peş peşe paylaşım geldi
15:23 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat karıştırma' davası 30 Kasım'a ertelendi
15:13 Son Dakika: Ekrem İmamoğlu'nun "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yargılandığı dava 30 Kasım'a ertelendi
15:12 Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığından çıkan tartışmada 9 kişi hayatını kaybetti
15:08 İsviçre Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına Çağrıldı
15:07 Ataman Güneyligil'in PAOK'taki görevi Atatürk paylaşımları sebebiyle sona erdi
15:01 Diyarbakır'da 9 kişinin öldürüldüğü katliamın nedeni ortaya çıktı! Buğday ekili araziyi ateşe vermişler
15:02 Erdoğan'ı hedef alan skandal olayın ardından İsviçre Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına Çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2023 15:54:53. #1.12#
SON DAKİKA: Ataman Güneyligil'in PAOK'taki görevi Atatürk paylaşımları sebebiyle sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement