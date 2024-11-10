KEMER Country Club, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yaptı.
10 Kasım 2024 Pazar günü Kemer Golf Kulübü'nde düzenlenen "Atatürk'ü Anma Kupası" golf turnuvası saat 09: 05'te tüm katılımcılar tarafından gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bu özel turnuva toplam 8 farklı kategoride 56 golf oyuncusunun katılımı ile gerçekleşti. Saat 15: 30'da düzenlenen ödül töreninde Atatürk'ün en sevdiği yemekler ve müzikler eşliğinde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Ödülleri Kemer Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer ve Kemer Golf Kulübü Direktörü Erol Şimşek taktim etti.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Kupası'nda ödül kazanan isimler şöyle;
Kadınlar A Kategorisi 1. İrem Selimoğlu
Kadınlar A Kategorisi 2. Cansen Başaran Symes
Kadınlar A Kategorisi 3. Hülya Mutlu Ünal
Erkekler A Kategorisi 1. Mert Bayır
Erkekler A Kategorisi 2. Cavit Ersoy
Erkekler A Kategorisi 3. Erhan kamışlı
Erkekler B Kategorisi 1. Cemil Çakar
Erkekler B Kategorisi 2. Seyhan Yakupoğlu
Erkekler B Kategorisi 3. Mehmet Ziylan
Erkekler Gross Kazananı: Mert Bayır
Ladies Nearest To The Pin: Joelle Benjenk
Men's Nearest To The Pin: Murat Şarsel
Ladies Longest Drive: Ece Şimşekalp
Men's Longest Drive: Eren Sarıateş
Son Dakika › Spor › Atatürk'ü Anma Kupası Golf Turnuvası - Son Dakika
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