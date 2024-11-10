Atatürk'ü Anma Kupası Golf Turnuvası - Son Dakika
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Atatürk'ü Anma Kupası Golf Turnuvası

Atatürk\'ü Anma Kupası Golf Turnuvası

Kemer Country Club, Atatürk'ü anmak için golf turnuvası düzenledi, 56 sporcu katıldı.

10.11.2024 22:11
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KEMER Country Club, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yaptı.

10 Kasım 2024 Pazar günü Kemer Golf Kulübü'nde düzenlenen "Atatürk'ü Anma Kupası" golf turnuvası saat 09: 05'te tüm katılımcılar tarafından gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bu özel turnuva toplam 8 farklı kategoride 56 golf oyuncusunun katılımı ile gerçekleşti. Saat 15: 30'da düzenlenen ödül töreninde Atatürk'ün en sevdiği yemekler ve müzikler eşliğinde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Ödülleri Kemer Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer ve Kemer Golf Kulübü Direktörü Erol Şimşek taktim etti.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Kupası'nda ödül kazanan isimler şöyle;

Kadınlar A Kategorisi 1. İrem Selimoğlu

Kadınlar A Kategorisi 2. Cansen Başaran Symes

Kadınlar A Kategorisi 3. Hülya Mutlu Ünal

Erkekler A Kategorisi 1. Mert Bayır

Erkekler A Kategorisi 2. Cavit Ersoy

Erkekler A Kategorisi 3. Erhan kamışlı

Erkekler B Kategorisi 1. Cemil Çakar

Erkekler B Kategorisi 2. Seyhan Yakupoğlu

Erkekler B Kategorisi 3. Mehmet Ziylan

Erkekler Gross Kazananı: Mert Bayır

Ladies Nearest To The Pin: Joelle Benjenk

Men's Nearest To The Pin: Murat Şarsel

Ladies Longest Drive: Ece Şimşekalp

Men's Longest Drive: Eren Sarıateş

Kaynak: DHA

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