Savaşın ortasında kalan milli sporcular korku dolu anları anlattı: Camlardan atladık

İsrail - İran arasındaki çatışmalar devam ederken, İran'da düzenlenen uluslararası spor müsabakasına katılan sporcular, büyük tehlike atlattı. O korku dolu anları A Milli Takım Güreş Antrenörü Atakan Yüksel tv100'e anlattı.

"30 SAATİ GEÇKİN YOLCULUK YAPTIK"

"Müsabakaların son gününde Tahran'da patlamaların olduğu söylendi. Müsabakalardan sonra havalimanlarının kapalı olduğu ve Tahran'a gitmemiz gerektiği söylendi. Bizde güreş kafilesi ile otobüs ile Şiraz'dan Tahran'a gittik. Bizi 1 saat dinlendirip 13- 14 saatlik yolculuk ile tekrar Van sınır kapısına getireceklerini söylediler. 30 saati geçkin yolculuk yaptık. O gün gerçekleşmedi. Burası güvenli burada yatın dinlenenin diyerek İran Güreş Evi denilen yere geçtik. Kupamızı almış, ikinci olmuştuk."

"CAMLARDAN ATLADIK"

"O gece hemen yanımızda petrol tesisleri varmış, bizim haberimiz yok bundan. O gece ormana sığındık. Geceyi ormanda geçirdik. Camlardan atladık. İkinci patlamada şarapnel parçaları etrafa geldi. Kaldığımız tesisin camları patladı."

Sığınak falan hiçbir şey yoktu. Güreş Federasyonu Başkanımız Taha Akgül, Spor Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, Büyükelçilimiz devamlı irtibattaydık. Gece sabaha kadar ne yapmamız gerektiği ile ilgili konuştuk.

ORMANDA KALDIK

"Ormanın içerisinde bir çukur bulduk daha sonra buranın açık hedef olabileceğini, daha sonra bir 500-600 metre ilerde bir barınak bulduk ve geceyi orada geçirdik. Oradan Büyükelçiliğimiz bizi oradan aldı ve Van'a geldik daha sonra İstanbul'a geldik."

"SUÇLU MUAMELESİ YAPTILAR"

"Dün akşam Tebriz'deydik, Tebriz bombalanıyordu. Tahran'a geçtik, Tahran bombalanmaya başladı. Sınır kapısının orada bir örgüt çevirdi bizi. 7-8 araba bizi çevirdi anlamadığımız. Yanımızda bir diplomat hanımefendi vardı. Hiç sorgusuz sualsiz hizmet pasaportumuz, diplomatik pasaportumuz olduğu halde bizi tek tek aradılar. Çantalarımızı boşaltılar. 30-40 dakika boyunca. Bize suçlu muamelesi yaptılar.Yaşamadığımız hiçbir şey kalmadı. Şükürler olsun ki sağ salim gelebildik."

"TRAFİĞİN ORTASINDAYDIK"

"Savaşın soğuk yüzü insanlarına yüzüne yansıyor. Sadece bir bomba deyip geçmeyin insanlar sabaha kadar diken üstünde. Kıyı köşe bir yerlerde sabahlıyor. Gün aydınlıktan sonra uyumaya çalışıyoruz diyor oradaki insanlar. Tedirgin bir hava var. Tahran kötü bir durumda. İnanılmaz bir trafik vardı bizde o trafiğin ortasındaydık."

"CASUS MUAMELESİ DE YAPILABİLİRDİ"

"Ormana girdiğimizde bir tane Afgan çocuk vardı. Bir de kalabalık İranlı grup vardı. Afgan çocuk biraz Türkçe biliyordu dedim 'sen bizim yanımıza gel' çocuk, 'ben sizi bırakmayacam' abi dedi. İranlıları bıraktık çünkü kalabalık bir grup ne yaptığını bilmiyor. Ormanın içindeler bize casus muamelesi de yapılabilir. Bunlardan endişe ettik. Barınağa geçtik. Hiçbir şeyi yiyip içmedik. Akşamdan başladık sabaha kadar sadece koşturma, saklanma. Yiyecek, içecek derdimiz olmadı" dedi.