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Atilla Karaoğlan, bir haftada üçüncü büyük maçını yönetecek - Son Dakika

Atilla Karaoğlan, bir haftada üçüncü büyük maçını yönetecek

05.12.2021 14:23

Cuma günü Kasımpaşa-Beşiktaş, cumartesi günü Trabzonspor-Adana Demir maçlarında VAR hakemi olan Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe-Rizespor karşılaşmasında da VAR'ın başında olacak.

Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanacak kritik Fenerbahçe- Rizespor maçında yine sürpriz bir atama görüldü. 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Zorbay Küçük. VAR'da ise dikkat çeken atamalar yapıldı.

3 GÜN ÜST ÜSTE

Cuma günü Kasımpaşa- Beşiktaş, cumartesi Trabzonspor- Adana Demirspor maçlarında VAR'da olan Atilla Karaoğlan, Kadıköy'deki Fenerbahçe-Trabzonspor maçında da VAR'da görev yapacak. Karaoğlan 3 günde dinlenmeden, 3 büyük maç yönetmiş olacak.

Fenerbahçe, Karaoğlan, Kasımpaşa, Cuma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atilla Karaoğlan, bir haftada üçüncü büyük maçını yönetecek - Son Dakika Spor


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