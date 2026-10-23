Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük Atilla Karaoğlan'da: Hakem 3. kez görevde - Son Dakika
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük Atilla Karaoğlan'da: Hakem 3. kez görevde

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynayacağı derbide orta hakem Atilla Karaoğlan olacak. MHK'nin açıklamasına göre Sakarya bölgesi hakemi Karaoğlan'a Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yardımcılık yapacak, 4. hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Karaoğlan'ın daha önce yönettiği iki derbide sarı-kırmızılılar 10, sarı-lacivertliler 6 sarı kart görmüştü.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, kariyerinde 3. kez Galatasaray- Fenerbahçe derbisini yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre derbiyi FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

GALATASARAY'A 10, FENERBAHÇE'YE 6 SARI KART

Sakarya bölgesi hakemi olan Atilla Karaoğlan bugüne kadar 2 kez Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadelede düdük çaldı. Söz konusu müsabakalarda iki takım da 1'er galibiyet elde etti. Karaoğlan, bu maçlarda sarı-kırmızılı futbolculara 10 sarı kart, sarı-lacivertli oyunculara da 6 sarı kart çıkardı.

Atilla Karaoğlan'ın yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe derbileri şöyle:

10.04.2022: Fenerbahçe 2-0 Galatasaray (Lig)

21.09.2024: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray (Lig)

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Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuMerkez Hakem KuruluTrendyol Süper LigAtilla KaraoğlanGalatasarayFenerbahçeKaraoğlanSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük Atilla Karaoğlan'da: Hakem 3. kez görevde - Son Dakika
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