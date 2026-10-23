Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük Atilla Karaoğlan'da: Hakem 3. kez görevde

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, kariyerinde 3. kez Galatasaray- Fenerbahçe derbisini yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre derbiyi FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

GALATASARAY'A 10, FENERBAHÇE'YE 6 SARI KART

Sakarya bölgesi hakemi olan Atilla Karaoğlan bugüne kadar 2 kez Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadelede düdük çaldı. Söz konusu müsabakalarda iki takım da 1'er galibiyet elde etti. Karaoğlan, bu maçlarda sarı-kırmızılı futbolculara 10 sarı kart, sarı-lacivertli oyunculara da 6 sarı kart çıkardı.

Atilla Karaoğlan'ın yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe derbileri şöyle:

10.04.2022: Fenerbahçe 2-0 Galatasaray (Lig)

21.09.2024: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray (Lig)