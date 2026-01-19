Atletico Madrid talip oldu! Fenerbahçe\'de yedinci ayrılık yolda

Ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Burak Kapacak, Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Ertuğrul Çetin yollarını ayıran Fenerbahçe'de yedinci ayrılık da her an gelebilir.

ATLETICO MADRID BROWN'U İSTİYOR

Fenerbahçe'nin sezon başında 8 milyon euro bonservis ödeyerek İtalyan devi Milan'ın adeta elinden aldığı Archie Brown için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sport Mediaset'te yer alan habere göre; İspanyol devi Atletico Madrid, sol bek transferi kapsamında Archie Brown'u kadrosuna katmak istiyor.

HAREKETE GEÇİLECEK

Haberde, İspanyol ekibinin takımdan ayrılması gündemde olan Matteo Ruggeri ile vedalaşması halinde Brown için harekete geçerek sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.

8 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkma başarısı gösteren İngiliz sol bek, bu maçlarda 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.