Atletico Madrid talip oldu! Fenerbahçe'de yedinci ayrılık yolda

19.01.2026 18:49
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Archie Brown için sürpriz bir gelişme yaşandı. Atletico Madrid, sol bek transferi kapsamında Brown'u kadrosuna katmak istiyor. İspanyol ekibi, Matteo Ruggeri ile vedalaşması halinde Brown için harekete geçecek ve Fenerbahçe'ye teklif yapacak.

Ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Burak Kapacak, Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Ertuğrul Çetin yollarını ayıran Fenerbahçe'de yedinci ayrılık da her an gelebilir.

ATLETICO MADRID BROWN'U İSTİYOR

Fenerbahçe'nin sezon başında 8 milyon euro bonservis ödeyerek İtalyan devi Milan'ın adeta elinden aldığı Archie Brown için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sport Mediaset'te yer alan habere göre; İspanyol devi Atletico Madrid, sol bek transferi kapsamında Archie Brown'u kadrosuna katmak istiyor.

HAREKETE GEÇİLECEK

Haberde, İspanyol ekibinin takımdan ayrılması gündemde olan Matteo Ruggeri ile vedalaşması halinde Brown için harekete geçerek sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.

8 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkma başarısı gösteren İngiliz sol bek, bu maçlarda 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

