Atletico Madrid talip oldu! Fenerbahçe\'de yedinci ayrılık yolda

Ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Burak Kapacak, Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Ertuğrul Çetin yollarını ayıran Fenerbahçe'de yedinci ayrılık da her an gelebilir.
Fenerbahçe'nin sezon başında 8 milyon euro bonservis ödeyerek İtalyan devi Milan'ın adeta elinden aldığı Archie Brown için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sport Mediaset'te yer alan habere göre; İspanyol devi Atletico Madrid, sol bek transferi kapsamında Archie Brown'u kadrosuna katmak istiyor.
Haberde, İspanyol ekibinin takımdan ayrılması gündemde olan Matteo Ruggeri ile vedalaşması halinde Brown için harekete geçerek sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.
Bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkma başarısı gösteren İngiliz sol bek, bu maçlarda 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
