Atletico Madrid taraftarı adeta şehri yaktı
Atletico Madrid taraftarı adeta şehri yaktı

14.04.2026 21:58
Atletico Madrid taraftarı, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Barcelona ile oynanacak maç öncesi takım otobüsünü büyük bir coşkuyla karşıladı. Yüzlerce meşale yakan Atletico Madridli taraftarlar eşsiz bir atmosfer yarattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Barcelona’yı konuk etmeye hazırlanan Atletico Madrid’de, taraftarlar maç başlamadan fitili ateşledi. Stadyum yolunda takım otobüsünü karşılayan binlerce taraftar, Madrid sokaklarını adeta kırmızıya boyadı.

ŞEHRİ MEŞALELERLE ADETA YAKTILAR

Kritik rövanş öncesi takımlarına destek vermek için saatler öncesinden stadyum çevresinde toplanan "Los Colchoneros" taraftarları, takım otobüsünün görünmesiyle birlikte coşkuyu zirveye taşıdı. Yüzlerce meşalenin aynı anda yakılmasıyla gökyüzü kırmızı bir dumanla kaplanırken, ortaya çıkan görüntüler Şampiyonlar Ligi tarihinin unutulmaz atmosferlerinden birine sahne oldu.

RÖVANŞTA BÜYÜK AVANTAJI VAR

İlk maçta Barcelona ile deplasmanda karşılaşan Atletico Madrid, zorlu rakibini 2-0 yenerek rövanş maçı öncesinde büyük bir avantajın sahibi olmuştu. 

UEFA Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid, Barcelona, Futbol, Spor, Son Dakika

