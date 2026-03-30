Attığı mesajdan sonra olanlara kendi de inanamadı

Fenerbahçe U11 takımında forma giyen küçük bir oyuncunun gönderdiği mesaj, derbi öncesi tribünlerde dikkat çeken bir atmosfer oluşturdu.
Minik futbolcunun çağrısına kayıtsız kalmayan UNIGFB taraftar grubu, derbi karşılaşmasında takıma büyük destek verdi. Tribünlerde oluşan coşku ve destek görüntüleri kısa sürede gündem oldu.
Büyük moral desteğini arkasına alan Fenerbahçe U11 Takımı, ligin ilk haftasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
