Aurelio'dan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika
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Aurelio'dan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi

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Mehmet Aurelio, Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri maçta iki hata yaptıklarını belirtti.

30.09.2024 03:31
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- Mehmet Aurelio: "Yaptığımız iki hata nedeniyle rakip iki gol attı"

ANTALYA - Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, 2-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamada, güzel bir maç çıkardıklarını fakat yaptıkları iki hata sebebiyle rakibin iki gol bulduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, "Başından sonuna kadar dengeli bir maç oldu. İlk yarıyı berabere kapattık ama gol atabileceğimiz pozisyonlar da vardı. İkinci yarıda yine aynı şekilde devam ettik. Fakat, yaptığımız iki hata nedeniyle rakip takım iki gol attı. Ben oyuncularımı ve teknik ekibini tebrik ediyorum. Çünkü güzel bir mücadele ortaya koyduk. Sadece sonuç alamadık. Yarından itibaren önümüzdeki hafta oynayacağımız Rizespor maçına odaklanacağız" dedi.

"Antalyaspor'un güzel bir maç çıkardığını düşünüyorum"

Rakibin yaptığı değişikliğe geç müdahale etmediklerini de sözlerine ekleyen Mehmet Aurelio, "Aslında rakibin yaptığı değişikliğe geç müdahale ettiğimizi söyleyemem. İlk yarıda elde ettiğimiz fırsatları gole çevirebilseydik, şimdi bu soruyu sormayacaktınız. Biz ikinci yarıda da mücadelemizi sürdürmeye devam ettik. Sadece gol için gerekli küçük detayları kendi lehimize çeviremedik. Rakip bunları çok iyi kullanabildi. İki gol bulmalarına rağmen Antalyaspor'un güzel bir maç çıkardığını düşünüyorum. Bu tip maçlarda küçük detaylar sonucu belirliyor. Bu küçük detayları rakip lehine çevirdi ve sonuca ulaştılar" diye konuştu.

Taraftarların maça olan ilgisi ve silahlı saldırıya uğrayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın ile ilgili sorulara ise Aurelio, "Bu konu teknik ekibi ilgilendirmiyor. Bilet fiyatları konusunda yönetimle konuşmak lazım. Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerinde bulundum. Umarım eski sağlığına kavuşur" yanıtını verdi.

"Ben ve Alex hocanın Fenerbahçe'de güzel günleri geçti, bunları silemeyiz"

Fenerbahçeli taraftarların Antalyaspor teknik ekibine olan ilgisine dair de açıklama yapan Mehmet Aurelio, "Açıkçası geçmişi değiştiremeyiz. Benim olduğu kadar Alex hocanın da Fenerbahçe'de geçmişte güzel günleri geçti. Bunları silemeyiz. Bu nedenle rakip takımın taraftarı güzel şeyler söylemiş olabilir. Biz de onlara alkışla cevap verdik. Şimdi bu takım için çalışıyoruz. Tabii ki geçmişi unutamayız" şeklinde konuştu.

Aurelio\'dan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi
Kaynak: İHA

Antalyaspor, Fenerbahçe, Politika, Rizespor, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aurelio'dan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika

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