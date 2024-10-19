Aurelio: Düşük Enerjimizi Yükselteceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aurelio: Düşük Enerjimizi Yükselteceğiz

Antalyaspor teknik sorumlusu Aurelio, Galatasaray'a 3-0 kaybettikleri maç sonrası düşen motivasyonu değerlendirdi.

19.10.2024 23:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Takım olarak bugün iyi bir oyun ortaya koysak da rakip galip geldi, hak eden taraflardı. Antalyaspor olarak düşük enerjimizi yükseltip, biran önce toparlanmak istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, rakip takımın gollerinden sonra motivasyonlarının düştüğünü belirterek, şöyle devam etti: "Antalyaspor olarak maça iyi başladık. 10. dakikada duran toptan gol yedik. Maça iyi devam ettik. İlk yarıyı gol yemeden tamamlamak istiyorduk. İkinci yarı iyi oyunumuzu sürdürmeye çalışacaktık. Beraberliği yakalamayınca rakip gol atmayı başardı. Bu dakikadan sonra moralimiz düştü. 3. golü de attılar. Takım olarak bugün iyi bir oyun ortaya koysak da rakip galip geldi, hak eden taraflardı. Antalyaspor olarak düşük enerjimizi yükseltip, biran önce toparlanmak istiyoruz. Yarından itibaren Alanyaspor maşına hazırlanmaya başlayacağız."

"Alex hoca ile Antalya'yı daha iyi yerlere taşıyacağız"

Maç içerisinde taraftarların istifa şeklinde bağırmalarıyla ilgili gelen soruya Aurelio, "Taraftarlar hak etmedikleri duruma düştüklerinde bu tür söylemlerde bulunabilirler. Onlara hak veriyoruz. Ama futbol bu maalesef, iyi sonuç almadığınızda bunlarla karşılaşıyorsunuz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sahada daha iyisini yapmaya çalışacağız. Alex hoca ile Antalya'yı daha iyi yerlere taşıyacağız" dedi.

Defans hattında sıkıntılar yaşadıklarına da değinen Aurelio, "Farkındayız, yediğimizi goller bunu doğruluyor. En fazla çalıştığımız yer defans hattı. İlerleyen dönemlerde daha iyi oluruz. Yarından itibaren Alanya maçına çalışmaya başlayacağız, Alanyaspor maçından itibaren daha iyi yola gitmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Galatasaray, Antalyaspor, antalya, Enerji, Alanya, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aurelio: Düşük Enerjimizi Yükselteceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 08:25:53. #1.11#
SON DAKİKA: Aurelio: Düşük Enerjimizi Yükselteceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.