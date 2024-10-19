Aurelio: Düşük Enerjimizi Yükselteceğiz

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Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Takım olarak bugün iyi bir oyun ortaya koysak da rakip galip geldi, hak eden taraflardı. Antalyaspor olarak düşük enerjimizi yükseltip, biran önce toparlanmak istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, rakip takımın gollerinden sonra motivasyonlarının düştüğünü belirterek, şöyle devam etti: "Antalyaspor olarak maça iyi başladık. 10. dakikada duran toptan gol yedik. Maça iyi devam ettik. İlk yarıyı gol yemeden tamamlamak istiyorduk. İkinci yarı iyi oyunumuzu sürdürmeye çalışacaktık. Beraberliği yakalamayınca rakip gol atmayı başardı. Bu dakikadan sonra moralimiz düştü. 3. golü de attılar. Takım olarak bugün iyi bir oyun ortaya koysak da rakip galip geldi, hak eden taraflardı. Antalyaspor olarak düşük enerjimizi yükseltip, biran önce toparlanmak istiyoruz. Yarından itibaren Alanyaspor maşına hazırlanmaya başlayacağız."

"Alex hoca ile Antalya'yı daha iyi yerlere taşıyacağız"

Maç içerisinde taraftarların istifa şeklinde bağırmalarıyla ilgili gelen soruya Aurelio, "Taraftarlar hak etmedikleri duruma düştüklerinde bu tür söylemlerde bulunabilirler. Onlara hak veriyoruz. Ama futbol bu maalesef, iyi sonuç almadığınızda bunlarla karşılaşıyorsunuz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sahada daha iyisini yapmaya çalışacağız. Alex hoca ile Antalya'yı daha iyi yerlere taşıyacağız" dedi.

Defans hattında sıkıntılar yaşadıklarına da değinen Aurelio, "Farkındayız, yediğimizi goller bunu doğruluyor. En fazla çalıştığımız yer defans hattı. İlerleyen dönemlerde daha iyi oluruz. Yarından itibaren Alanya maçına çalışmaya başlayacağız, Alanyaspor maçından itibaren daha iyi yola gitmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA