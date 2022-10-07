Fenerbahçe'nin başarısı, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini değiştirdi

Ebrar'ın kendisini uyaran Milli Takım hocasına kullandığı kelimeler olay oldu

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'ndeki 3. hafta maçları tamamlandı. 4 temsilcimizin yarıştığı Avrupa kupalarında aldığımız sonuçlardan sonra Türkiye'nin UEFA sıralamasında yeri değişti.

TRABZONSPOR VE SİVASSPOR MAĞLUP

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, Monaco'ya 3-1 yenilirken Sivasspor ise Konferans Ligi'nde Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu. Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise Rigas Skola deplasmanında golsüz berabere kaldı.

TEK KAZANAN FENERBAHÇE

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup ederek hem grubunda liderliğe yükseldi hem de bu hafta Avrupa'da tek galibiyet alan temsilcimiz olarak ülke puanına büyük katkı sağladı. Avrupa'da tamamlanan 3. hafta maçlarının ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 1 basamak yükselerek Hırvatistan'ı geçti ve 18. sıraya yükseldi.