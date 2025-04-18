Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in Bodrum FK ile sahasında karşı karşıya geldiği ve 2-0 galip ayrıldığı maçta çarpıcı bir rekora imza attı.
Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ilk 43 dakikasında rakip kaleye 22 şut gönderdi. Galatasaray, bu rakamla bu alanda Avrupa'nın 10 büyük liginde zirveye çıktı.
Cimbom, Torreira'nın 29. dakikasındaki kafa golüyle 1-0 önde kapattığı ilk yarıyı toplamda 23 şutla tamamladı. İkinci yarıda ise bu kez Sanchez'in kafa golüyle 2-0'ı bulan ve sahadan bu skorla galip ayrılan Aslan, karşılaşmayı da 35 şutla tamamladı.
Son Dakika › Spor › Avrupa'da zirveye oturdular! Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı - Son Dakika
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