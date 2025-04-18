Avrupa'da zirveye oturdular! Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı - Son Dakika
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Avrupa'da zirveye oturdular! Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı

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Galatasaray, 2-0 kazandığı Bodrum FK maçını 35 şutla tamamladı ve rekor kırdı. Müsabakanın 43 dakikasında rakip kaleye 22 şut gönderen sarı-kırmızılılar, bu alanda Avrupa'nın 10 büyük liginde zirveye oturmayı başardı.

18.04.2025 21:13
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in Bodrum FK ile sahasında karşı karşıya geldiği ve 2-0 galip ayrıldığı maçta çarpıcı bir rekora imza attı.

43 DAKİKADA AVRUPA REKORU KIRDILAR

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ilk 43 dakikasında rakip kaleye 22 şut gönderdi. Galatasaray, bu rakamla bu alanda Avrupa'nın 10 büyük liginde zirveye çıktı.

MAÇI DA 35 ŞUTLA BİTİRDİ

Cimbom, Torreira'nın 29. dakikasındaki kafa golüyle 1-0 önde kapattığı ilk yarıyı toplamda 23 şutla tamamladı. İkinci yarıda ise bu kez Sanchez'in kafa golüyle 2-0'ı bulan ve sahadan bu skorla galip ayrılan Aslan, karşılaşmayı da 35 şutla tamamladı.

Avrupa\'da zirveye oturdular! Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı
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Son Dakika Spor Avrupa'da zirveye oturdular! Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ali Arat:
    sonuç 5 maç sonra 5 yıldız. çok koydu Koç Lara. hahahah 72 1 Yanıtla
  • Aziz Can:
    sonuç ne 20 golmu 2 52 Yanıtla
    00260509is.:
    Fena acıtmış olmalı. 19 0
    Haktan Çalışkan:
    ağlamaya devam 8 0
  • Halis demir:
    30 golmü attı 0 50 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Avrupa da zirve olmak için Avrupa lı bi takım la oynarsın bu tür bir istatistik yaparsın o zaman eyvallah bir Anadolu takımına yapılan istatistikle ancak kendinizi kandırırsınız 0 26 Yanıtla
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