Avrupa\'da zirveye oturdular! Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in Bodrum FK ile sahasında karşı karşıya geldiği ve 2-0 galip ayrıldığı maçta çarpıcı bir rekora imza attı.

43 DAKİKADA AVRUPA REKORU KIRDILAR

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ilk 43 dakikasında rakip kaleye 22 şut gönderdi. Galatasaray, bu rakamla bu alanda Avrupa'nın 10 büyük liginde zirveye çıktı.

MAÇI DA 35 ŞUTLA BİTİRDİ

Cimbom, Torreira'nın 29. dakikasındaki kafa golüyle 1-0 önde kapattığı ilk yarıyı toplamda 23 şutla tamamladı. İkinci yarıda ise bu kez Sanchez'in kafa golüyle 2-0'ı bulan ve sahadan bu skorla galip ayrılan Aslan, karşılaşmayı da 35 şutla tamamladı.