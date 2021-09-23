Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Avrupa Spor Haftası kutlandı

Avrupa Spor Haftası, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından tekvando, karate, güreş, masa tenisi, step, aerobik, badminton gösterileri gerçekleştirildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yaptığı konuşmada, "Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen etkinliklerle farkındalık yaratılmaya çalışıldığını söyledi.

İnsanların sağlıklı yaşayabilmesi için her gün belli miktarda hareket etmesi gerektiğini ifade eden Bilmez, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliğinde 22 Eylül'de bütün araçları kullanmama günü, herkesin yürüyüş yaptığı bir gün. İlimizde bütün branşlarda gençlerimiz statta etkinlik yaptılar. Bütün insanlarımızı hareketli olmaya davet ettiler. Bu konudaki farkındalığı artırmak için tüm branşlarımız kendi çapında birer faaliyet icra ettiler. Bu etkinlikte bulunan tüm sporcuları tebrik ediyorum. Tüm Vanlıları Van sahilinde yürümeye davet ediyorum."

Etkinlikleri Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve antrenörler de izledi.

Hakkari

Hakkari'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonundan gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği ile tüm dünyada geleneksel olarak her yıl 23-30 Eylül tarihlerinde Avrupa Spor Haftası ilan edildiğini söyledi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamından Türkiye'de yaş, cinsiyet ve etnik köken gözetmeksizin 83 milyon ülke nüfusun tamamının, spor ve fiziksel aktiviteyle bu projenin parçası olması hedeflenmiştir. Ayrıca 81 ilimizde ortak sosyal medya kampanyaları düzenlenerek, spor ve sağlıklı yaşam konularında farkındalık oluşturmak için organizasyonlar gerçekleştirilmektedir."

Konuşmanın ardından sporcular, atletizm, futbol, badminton, masa tenisi, voleybol ve vücut geliştirme branşlarında gösteri yaptı.

Gösterilerin ardından sporcular ve antrenörler Çevre Yolu'ndan çarşı merkezine yürüdü.

Etkinliklere, Türkiye Halk Oyunlar Federasyonu Araştırma ve Ar-Ge Kurulu Başkanı Sıtkı Zerek, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Sabri Demir, Türkiye Basketbol Federasyonu Hakkari Temsilcisi Yakup Aktaş, antrenör, sporcu ve aileleri katıldı.

Muş

Muş'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri, Göletli Park'ta düzenlendi.

Vali İlker Gündüzöz, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Bu gençlerimizi iyi noktalara kanalize etmek gerekir. Gençlere eğitim, oyun, istihdam gibi alanları oluşturmak için devlet olarak ve özelde de yerel yönetimler çalışmak zorundayız." açıklamasında bulundu.

Etkinlikleri Belediye Başkanı Feyat Asya ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de izledi.

Bitlis

Avrupa Spor Haftası kapsımında Bitlis Şehir Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte 8 branşta 100 sporcu çeşitli gösteriler yaptı.

Etkinliği, Vali Yardımcısı Furkan Seyman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ve Spor Şube Müdürü Faruk Budak da izledi.