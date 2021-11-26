Üye Girişi
Avrupa Ligi'nde tur atlayan Galatasaray'ın elde ettiği gelir tam 16 milyon euro - Son Dakika

Avrupa Ligi'nde tur atlayan Galatasaray'ın elde ettiği gelir tam 16 milyon euro

26.11.2021 14:36

Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 maç sonunda liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, 16 milyon euroluk gelirin sahibi oldu. Aslan son maçında Lazio'ya geçit vermezse kasasına 2.3 milyon euro daha koyacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde grupta oynadığı 5 maç sonunda liderlik koltuğunda oturan ve bir üst turu garantileyen Galatasaray, 16 milyon euroluk gelirin sahibi oldu.

SERÜVEN KÖTÜ BAŞLADI

Bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turundan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına elenmişti. Devler Ligi şansını kaybeden Galatasaray, statü gereği verilen Şampiyonlar Ligi'ndeki yayın havuzu gelirinin yüzde 10'luk kısmıyla (350 bin euro) teselli buldu.

Resmen para yağdı! Avrupa Ligi'nde tur atlayan Galatasaray'ın elde ettiği gelir tam 16 milyon euro

İKİ TAKIMI ELEDİ

Yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam eden Galatasaray, önce İskoçya'dan St. Johnstone, akabinde de play-off turunda Danimarka'dan Randers'ı saf dışı bırakarak gruplara adını yazdırdı.

PERFORMANS GELİRİ

Gruplara katılım bedeli olan 3,63 milyon euroyu kazanan Galatasaray, 5 maç sonunda 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 2,94 milyon euroluk performans gelirine ulaştı.

Resmen para yağdı! Avrupa Ligi'nde tur atlayan Galatasaray'ın elde ettiği gelir tam 16 milyon euro

SON BİR VİRAJ KALDI

Grup ikinciliğini ve dolayısıyla play-off'u garantileyen sarı-kırmızılılar, tur primi kaleminde 1,05 milyon euroluk ödülü de garantiledi. Galatasaray, şayet grup maçlarını lider tamamlarsa 1,1 milyon euro liderlik ve 1,2 milyon euro son 16 turu primi olmak üzere bu kalemden toplam 2,3 milyon euro kasasına koyacak.

YAYIN GELİRİ 5 MİLYON EURO

Galatasaray, katsayı gelirinde ise 24 hissenin karşılığı olarak 3,168 milyon euro kazanmış durumda. Sarı-kırmızılı ekibi yayın havuzu gelirinden de yaklaşık 5 milyon euroluk gelir bekliyor.

Avrupa Ligi'nde tur atlayan Galatasaray'ın elde ettiği gelir tam 16 milyon euro

Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Hollanda, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Ligi'nde tur atlayan Galatasaray'ın elde ettiği gelir tam 16 milyon euro - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları 15:39 Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları TikTok'ta paylaştığı piton görüntüsüne 8 bin 692 lira ceza kesildi 15:35 TikTok'ta paylaştığı piton görüntüsüne 8 bin 692 lira ceza kesildi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak 15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak
Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı 14:23 Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı 14:04 Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı A Milli Takımımız için kura günü! 13:37 A Milli Takımımız için kura günü!
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu 13:33 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba 11:48 Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba

Son Dakika Haberleri
15:38 Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları
15:36 CHP'nin Mersin mitingine valilik engeli
15:28 AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi
15:26 Son dakika! Savcılık Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti
15:24 Son dakika gündem haberleri! Gündemde yaşanan son gelişmeler
15:17 Asgari ücrete zam gelirse kıdem tazminatı tavanı 11 bin 246 liraya çıkacak
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak
15:01 Avrupa İlaç Ajansı, 5-11 yaş arası çocuklar için BioNTech aşısını tavsiye etti
14:59 14 gündür kayıp olan Kübra'nın annesi: Kızımı biri alıkoymuş olabilir
14:59 İngiltere, Hamas'ı 'terör örgütü' ilan etti
Türk-İş'ten asgari ücretle ilgili yeni açıklama: Toplumun yüzde 90'ını memnun edecek bir rakam gelirse 'evet' deriz Türk-İş'ten asgari ücretle ilgili yeni açıklama: Toplumun yüzde 90'ını memnun edecek bir rakam gelirse 'evet' deriz         
15:45
CHP'nin Mersin mitingine valilik engeli CHP'nin Mersin mitingine valilik engeli         
15:36
Son dakika gündem haberleri! Gündemde yaşanan son gelişmeler Son dakika gündem haberleri! Gündemde yaşanan son gelişmeler         
15:24
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti         
14:21
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı         
13:35
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 15:51:59. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa Ligi'nde tur atlayan Galatasaray'ın elde ettiği gelir tam 16 milyon euro - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement