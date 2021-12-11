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Avrupa maçları Marcao'nun kısmetini açtı! Aslan minimum 25 milyon euro isteyecek - Son Dakika

Avrupa maçları Marcao'nun kısmetini açtı! Aslan minimum 25 milyon euro isteyecek

11.12.2021 10:52

Avrupa Ligi gruplarında 7.5'lik puanla zirve yapan Marcao için İtalyan takımları sıraya girdi. Lazio maçında dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı futbolcu için 20 milyon euro seviyelerine yaklaşan bir takımın olduğu öğrenilirken; Galatasaray futbolcusuna 25 milyon euro fiyat biçti.

Lazio maçı performansı ile alkışları toplayan G. Saray'ın stoperi Marcao, 7.5'lik reytingi ile de Avrupa Ligi grup aşamasının en yüksek notunu aldı. Brezilyalı oyuncu ile birlikte görev alan Nelsson ise listede 6. sırada kendine yer buldu.

Avrupa maçında Marcao'ya hayran kaldılar! 20 milyon euro kapıda bekliyor

PEDRO ÖVGÜ YAĞDIRDI

Lazio ve İtalya Milli Takımı'nın gol silahı Ciro İmmobile'ye ilk maçta olduğu gibi Roma'daki karşılaşmada da nefes aldırmayan Marcao'ya, rakip oyuncular da övgüler yağdırdı. Lazio'nun yıldızı Pedro, "Marcao gerçekten oynadığım rakipler arasında en sert ve gaddar stoperlerden diyebilirim. Maç sonu tebrik ettim. Elit bir stoper" yorumunu yaptı.

Avrupa maçında Marcao'ya hayran kaldılar! 20 milyon euro kapıda bekliyor

NAPOLİ'YE RET

Sezon başında İtalyan ekibi Napoli'nin, Marcao için yaptığı teklif reddedilmişti. Sabah'ın haberine göre; 25 yaşındaki oyuncu için Atalanta ve Roma da devre arasını beklerken Napoli'nin ise teklifini yükselteceği öğrenildi.

Avrupa maçında Marcao'ya hayran kaldılar! 20 milyon euro kapıda bekliyor

FİYAT 25'E ÇIKTI

Napoli'nin 20 milyon euro seviyelerine çıkabileceği aktarıldı. Aslan ise pazarlığı 25 milyon eurodan açacak. Cim-Bom, Avrupa Ligi kupasını hedeflediği sezonda Marcao'yu kaybetmek istemiyor.

Avrupa maçları Marcao'nun kısmetini açtı! Aslan minimum 25 milyon euro isteyecek

İtalyan, Marcao, Saray, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa maçları Marcao'nun kısmetini açtı! Aslan minimum 25 milyon euro isteyecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Avrupa maçları Marcao'nun kısmetini açtı! Aslan minimum 25 milyon euro isteyecek - Son Dakika
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