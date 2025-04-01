Avrupa şampiyonu Para Atletizm Milli Takımı yurda döndü - Son Dakika
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Avrupa şampiyonu Para Atletizm Milli Takımı yurda döndü

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- Avrupa şampiyonu Para Atletizm Milli Takımı yurda döndü Finlandiya'nın Espoo kentinde düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda, Avrupa şampiyonluğu kazanan Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımımız, büyük bir coşku ve gururla yurda döndü.

01.04.2025 18:19
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- Avrupa şampiyonu Para Atletizm Milli Takımı yurda döndü

İSTANBUL - Finlandiya'nın Espoo kentinde düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda, Avrupa şampiyonluğu kazanan Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımımız, büyük bir coşku ve gururla yurda döndü.

VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı 12 altın, 10 gümüş ve 7 bronz madalya ile toplamda 29 madalya ile Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Turnuvadan şampiyonlukla dönen Ay-yıldızları İstanbul Havalimanı'nda Federasyon Başkanı Birol Aydın, Başkan Vekili Saadettin Akçi, Başkan Danışmanı Bünyamin Kurt, Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Yılmaz ve Asbaşkan Ensar Kurt karşıladı. Sporcular, aileleri ve federasyon başkanı Birol Aydın sevinç gözyaşlarıyla birbirine sarılırken, sporcuların ellerinde Türk bayrakları dalgalandı.

Karşılamanın ardından Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, yaptığı açıklamada, "Bugün burada sadece bir spor karşılaması yapmıyoruz; burada tarihe tanıklık ediyoruz! Sizler, Türkiye'nin adını Avrupa'nın zirvesine yazdıran kahramanlarsınız. Her biriniz, bu ülkenin inançla, azimle ve alın teriyle neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiniz. Bizlere sadece madalyalar kazandırmadınız, bu ülkeye umut ve ilham verdiniz. Finlandiya'da bayrağımızı göndere çektirip 12 kez İstiklal Marşımızı okuttunuz. 3 dünya rekoru kırarak sadece Avrupa'nın değil, dünyanın en iyileri olduğunuzu ispatladınız! Aysel Önder'in 400 metre ve 200 metrede kırdığı dünya rekorları, Kadınlar 4x200 Bayrak Takımı'mızın tarih yazması, Erkek Bayrak Takımımızın Avrupa'nın en iyileri arasında yer alması Bunların hepsi, azmin, çalışmanın ve inancın bir sonucudur. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bugün burada, sporcularımızın gözlerindeki ışık, bizlere şunu söylüyor: Türk özel sporcuları durdurulamaz. Bu bir son değil, yeni bir başlangıç! Bundan sonra her yarışta, her şampiyonada Türkiye'nin sesi daha gür çıkacak.

Bu büyük başarının ardında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle sporcularımıza ve onları yetiştiren antrenörlerimize, sonra bu çocuklarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayan ailelerine ve bizlere her zaman destek veren devlet büyüklerimize; Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, sporcular ve federasyon başkanı Birol Aydın hatıra fotoğrafları çektirdi. Şampiyon sporcular, başarılarını kutlayan kalabalığın tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Kaynak: İHA

Milli Takım, Finlandiya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa şampiyonu Para Atletizm Milli Takımı yurda döndü - Son Dakika

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