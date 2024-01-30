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Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde - Son Dakika
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Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki santrforu Semih Kılıçsoy, Tottenham, Aston Villa, Borussia Dortmund ve Ajax'ın ilgisini çekiyor. Bu sezon 10 maçta forma giyen genç yıldız, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

30.01.2024 - 11:51,  Güncelleme: 12:10
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Beşiktaş'ın 18 yaşındaki santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa'dan 4 kulübün takibinde. Sezon sonunda genç yıldız için siyah-beyazlıların kapısı çalınabilir.

TOTTENHAM VE BORUSSIA DORTMUND'UN TAKİBİNDE

Fanatik'te yer alan habere göre, Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile Aston Villa'nın Semih'e ciddi bir ilgisi bulunuyor. Bunun yanı sıra Almanya'dan Borussia Dortmund ile Hollanda'dan Ajax da genç yıldızı yakından takip ediyor.

10 MAÇTA 6 KEZ SKORA KATKI VERDİ

Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş formasını 10 maçta giydi. Genç yıldız bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Beşiktaş\'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
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