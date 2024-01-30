11:33 • •
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa'dan 4 kulübün takibinde. Sezon sonunda genç yıldız için siyah-beyazlıların kapısı çalınabilir.
Fanatik'te yer alan habere göre, Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile Aston Villa'nın Semih'e ciddi bir ilgisi bulunuyor. Bunun yanı sıra Almanya'dan Borussia Dortmund ile Hollanda'dan Ajax da genç yıldızı yakından takip ediyor.
Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş formasını 10 maçta giydi. Genç yıldız bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde - Son Dakika