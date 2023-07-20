2023 Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahipleri, şampiyonaya galibiyetle başladı - Son Dakika
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2023 Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahipleri, şampiyonaya galibiyetle başladı

20.07.2023 17:44

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, ev sahibi ülkelerin galibiyetiyle başladı. Yeni Zelanda, Norveç'i 1-0 mağlup ederken, Avustralya ise İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yendi. Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar, eleme maçlarının ardından kupayı kazanmak için mücadele edecek.

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, 2 maçla başladı.
Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak olan kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunun ilk gününde, ev sahibi ülkeler sahaya çıktı.

YENİ ZELANDA VE AVUSTRALYA SAHADAN GALİBİYETLE AYRILDI

Auckland kentinde bulunan Eden Park Stadı'ndaki açılış maçında, A Grubu'nda yer alan Yeni Zelanda, Norveç'i 1-0 mağlup etti. Sydney kentindeki Avustralya Stadı'nda oynanan B Grubu maçında ise Avustralya, İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yendi.

İLK İKİ SON 16 TURUNA YÜKSELECEK

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, son 16 turundan başlayarak finale kadar devam eden eleme maçlarının ardından kupayı kazanmaya çalışacak.

2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda ev sahiplerinden turnuvaya müthiş başlangıç
2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda ev sahiplerinden turnuvaya müthiş başlangıç
2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda ev sahiplerinden turnuvaya müthiş başlangıç
Kaynak: AA
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İrlanda Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Avustralya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahipleri, şampiyonaya galibiyetle başladı - Son Dakika


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