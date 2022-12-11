Yusuf Demir'den yabancı kuralıyla ilgili soruya sert cevap: TFF'de çalışmıyorum, onlara sorun

Galatasaray'da Yusuf Demir, 2-2 biten Adana Demirspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın 2 golü de Yusuf Demir'den geldi.

"İNŞALLAH DEVAMI OLUR"

Goller için mutlu olduğunu ifade eden Yusuf, "Maçı kazanmalıydık. Burada olduğum için çok mutluyum. Her gol futbolcuyu moral olarak etkiler. İlk gollerimi attığım için çok mutluyum. İnşallah devamı gelir. Diğer takımlar nasıl bilmiyorum ama bizim takım sıcak kanlı. Şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

"BENİMLE KONUŞMAYIN"

Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için yerli statüsünde oynayamayan sarı-kırmızılı futbolcu, yabancı kuralıyla ilgili düşüncesinin sorulması üzerine, "Bununla ilgili bir düşüncem yok. Bu konuyu benimle değil, yönetimlerle konuşun. Türkiye Futbol Federasyonunda çalışmıyorum. Bence onlara sorun" yanıtını verip toplantıdan ayrıldı.