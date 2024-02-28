AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Final Maç Programı Belli Oldu - Son Dakika
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AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Final Maç Programı Belli Oldu

AXA Sigorta Kupa Voley\'de Dörtlü Final Maç Programı Belli Oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, AXA Sigorta Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerde Dörtlü Final maçlarının programı belirlendi. Kadınlar Dörtlü Final maçları 23-24 Mart tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda, erkekler Dörtlü Final maçları ise 26-27 Mart tarihlerinde Bursa'daki TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak.

28.02.2024 19:31  Güncelleme: 19:33
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AXA Sigorta Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerde "Dörtlü Final" maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final'in maç programı şöyle:

23 Mart Cumartesi:

Yarı finaller

15.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları

17.30 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit

24 Mart Pazar:

17.00 - Final maçı

Bursa'daki TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonun maç programı ise şu şekilde:

26 Mart Salı:

Yarı finaller

14.00 Ziraat Bankkart- Arkas Spor

17.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara

27 Mart Çarşamba:

17.00 - Final maçı

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Final Maç Programı Belli Oldu - Son Dakika
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