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Aydın'a yarı finalde İtalyan rakip - Son Dakika

Aydın'a yarı finalde İtalyan rakip

03.02.2022 11:17
Aydın'a yarı finalde İtalyan rakip

CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finalde Romanya temsilcisi Logoj'u eleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde İtalya ekibi Savino Del Bene Scandicci ile eşleşti.

CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finalde Romanya temsilcisi Logoj'u eleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde İtalya ekibi Savino Del Bene Scandicci ile eşleşti. Scandicci, çeyrek final ilk maçında evinde 3-1 mağlup ettiği Fransa takımı RC Cannes'i dün deplasmanda 3-0 yenerek Aydın'ın rakibi oldu. Mavi-beyazlılar, yarı final ilk sınavına 24 Şubat'ta evinde, rövanşa ise 2 Mart'ta İtalya'da çıkacak. Finale kalması halinde ikinci kez aynı kupada şampiyonluk mücadelesi verecek Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2019'da kupayı İtalya ekibi Monza'ya kaptırmıştı.


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Büyükşehir Belediyespor, Romanya, İtalya, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aydın'a yarı finalde İtalyan rakip - Son Dakika Spor


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