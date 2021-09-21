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Aydın'da Adnan Menderes için koştular - Son Dakika

Aydın'da Adnan Menderes için koştular

21.09.2021 17:37
Aydın'da Adnan Menderes için koştular, System.String[]

Aydın'da, merhum Başbakan Adnan Menderes adına gerçekleştirilen anma koşusunda kadınlarda Sümeyye Erol, erkeklerde ise Abdurrahman Gediklioğlu birinci oldu.

Aydın'da, merhum Başbakan Adnan Menderes adına gerçekleştirilen anma koşusunda kadınlarda Sümeyye Erol, erkeklerde ise Abdurrahman Gediklioğlu birinci oldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile merhum Başbakan Adnan Menderes adına anma koşusu düzenlendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan 120 amatör ve milli sporcu Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştiren yarışta Adnan Menderes adına ter döktü. Adnan Menderes Bulvarı'nda gerçekleştirilen yarışta heyecanlı anlar yaşanırken, aralarında milli sporcuların da bulunduğu 15-70 yaş arası sporcular 3 etap şeklinde 6 kilometre koştu.

"Rektör Aldemir, start verdi"

Başlama çizgisine yerleşen 120 sporcu, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in startı ile yarışa başlarken, koşu Şehitler Abidesi Kavşağı mevkiinden başlayarak, yine aynı noktada sona erdi. Hava sıcaklığının yüksek olmasına rağmen kıyasıya mücadele eden sporcuları, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz ve vatandaşlar takip etti.

"Dereceye giren sporcular ödüllendirildi"

Vatandaşların da ilgi gösterdiği yarışı kadınlar kategorisinde Sümeyye Erol birinci, Elif Dağdelen ikinci ve Sabriye Güzelyurt üçüncü olarak tamamladı. Erkekler kategorisinde ise Abdurrahman Gediklioğlu birinci, Ramazan Özdemir ikinci, Ufuk Arda üçüncü oldu. Yarışın tamamlanmasının ardından Rektör Aldemir, protokol üyeleri ile birlikte dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerini takdim etti. Yarışmayı kazanan sporculardan birinciye 2 bin TL, ikinciye bin 500 TL, üçüncüye ise bin 250 TL değerinde hediye çeki verildi.

"Şükranla anıyoruz"

Anma koşusunun açılışında konuşan ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir, merhum Başbakan Adnan Menderes'in 'Demokrasi Şehidi' olarak tarihe geçtiğini belirterek "Vefatının üzerinden geçen 60 yıla rağmen merhum Menderes ve arkadaşlarının millet tarafından samimi bir şekilde hayırla ve şükranla anılıyor olmasının gerisinde samimi duygular yatmaktadır. 27 Mayıs darbesine zemin hazırlayanlar ile merhum Menderes ve arkadaşlarını darbe mahkemelerinde haksız ve hukuksuz şekilde yargılayanlar ise milletin vicdanında sonsuza kadar mahkum olacaklardır. Bu düşüncelerle milletimizin gönlünde şehitlik mertebesine ulaşan ismini taşımaktan büyük onur duyduğumuz merhum başbakanımız Adnan Menderes ve arkadaşlarını bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz" dedi. - AYDIN

Aydın'da Adnan Menderes için koştular
Aydın'da Adnan Menderes için koştular
Aydın'da Adnan Menderes için koştular
Aydın'da Adnan Menderes için koştular
Aydın'da Adnan Menderes için koştular
Aydın'da Adnan Menderes için koştular
Aydın'da Adnan Menderes için koştular

Adnan Menderes, Başbakan, Selçuk, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydın'da Adnan Menderes için koştular - Son Dakika Spor


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