Aydın'da Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Spor

Aydın'da Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı Gerçekleştirildi

Aydın\'da Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı Gerçekleştirildi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen Aydın MTB CUP C2 Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı'na 5 ülkeden 80 sporcu katıldı. Sporcular zorlu parkurda mücadele etti ve Ukraynalı Oleksandr Hudyma ile Kazak Alina Sarkulova birincilikleri elde etti.

17.03.2024 15:13  Güncelleme: 15:15
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Aydın'da 5 ülkeden 80 sporcunun katılımıyla uluslararası dağ bisikleti yarışı gerçekleştirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Efeler ilçesi Balıkköy Mahallesinde düzenlenen Aydın MTB CUP C2 Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı'na Türkiye, Ukrayna, Kazakistan, Meksika ve Romanya'dan 80 sporcu katıldı.

Sporcular 4,6 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Bazı sporcular dik ve engebeli parkurdan bisikletten inerek geçmek zorunda kaldı.

Erkeklerde birinciliği Ukraynalı Oleksandr Hudyma, ikinciliği Romanyalı Ede Karoly Molnar, üçüncülüğü Dmytro Titarenko elde etti. Kadınlarda Kazak Alina Sarkulova birinci, Kazak Tatyana Geneleva ikinci, Meksikalı Ana Ruth Clark Infante ise üçüncü oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Hakan Sarızeybek, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Sporcular buradan kazandıkları puanla beraber dünya sıralamasına giriyorlar. Aynı zamanda olimpiyatlara katılmak için burada puanlar alıyorlar. O yüzden bu yarışın önemi büyük. Aydın'da bisiklet kültürünün gelişimi, bisiklet yollarımızın yapılması için bu yarışın çok önemi var." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aydın'da Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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