Aydın'da Yüzme Eğitimi Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın'da Yüzme Eğitimi Devam Ediyor

Aydın\'da Yüzme Eğitimi Devam Ediyor
03.07.2025 11:25
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Aydın'da 43 bin 225 kişiye eğitim verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi çerçevesinde Aydın'da eğitimler aralıksız devam ederken, çocuklar eğitimlerde hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Aydın'da da aralıksız devam ediyor. Her yıl bakanlığın yüzme öğretme hedefine ulaşan Aydın'da, proje çerçevesinde de Çine ve Didim ilçelerindeki portatif yüzme havuzları ile Efeler ve Nazilli yarı olimpik yüzme havuzlarında geçtiğimiz 43 bin 225 kişiye yüzme eğitimi verildi. İl genelindeki eğitimler 2025 yılı içerisinde de aralıksız devam ederken, uzman antrenörler eşliğinde çalışmalar sürüyor. 5-77 yaş grubunda bulunan bireylere yönelik verilen yüzme kurslarına katılan çocuklar ise hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın'da Yüzme Eğitimi Devam Ediyor - Son Dakika

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