Aydın haberleri... AXA Sigorta Efeler Ligi: Türşad: 3 Fenerbahçe HDI Sigorta: 1

AXA Sigorta Efeler Ligi dördüncü maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Bitlis temsilcisi Türşad'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler müsabakadan 25-17, 14-25, 25-21 ve 25-19'luk setler sonunda 3-1 mağlup ayrıldı.
Salon: Adilcevaz Bitlis
Hakemler: Yasin Okumuş, Gürhan Gül
Türşad: Vefa Yılmaz, Marko Vukasinovic, Hakan Polat, Bardia Saadat, Matheusz Mika, Cüneyt Dağcı, Ümit Demir (L), İzzet Alp Akkuş, Ali Alp Cayır (L)
Fenerbahçe: Hasan Sıkar, Marouf Lakrani, Yacine Louati, Kaan Gürbüz, Alexandre Ferreira, Vahit Emre Savaş, Hasan Yeşilbudak (L), Burak Mert (L) (İzzet Ünver, Arda Bostan, Pavle Peric, Oğuzhan Tarakcı, Ahmet Tümer)
Setler: 25-17, 14-25, 25-21, 25-19
Süre: 107 dakika (24, 23, 33, 27) - İSTANBUL
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