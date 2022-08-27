Aydınlı Çelebi Karataş, Türkiye Şampiyonu oldu

Aydın'ın yetiştirdiği sporculardan olan Çelebi Karataş, geçtiğimiz gün Konya'da düzenlenen Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'dan birincilikle döndü.

Konya'nın Akşehir ilçesinin ev sahipliğini yaptığı Minikler Türkiye Halter Şampiyonası, final müsabakalarının ardından sona erdi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan şampiyonada, erkeklerde ve kadınlarda gerçekleştirilen performansların sonunda başarılı olan sporculara madalyaları dağıtıldı. Geleceğin milli boksörlerinin altyapısının oluşturulduğu şampiyonaya 20 ilden 115 sporcu katıldı.

Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'da Aydın'ı ise 2 sporcu temsil etti. Aydınlı sporcular şampiyonayı 2 madalya ile tamamladı. Çekişmeli müsabakalara sahne olan şampiyonaya damga vuran Aydınlı sporculardan Çelebi Karataş, 35 kilo erkeklerde Türkiye Birincisi, Aydın Öge ise 56 kilo erkeklerde Türkiye Üçüncüsü oldu. Dereceye giren sporculara madalyaları şampiyonayı izleyen protokol tarafından verildi.

"Çocuklarımız iyi yerlere gelecek"

Halter Milli Takım Antrenörü Meliha Sarıkoca; "Aydın'ı temsil eden bu sporcularımız Kocagür Mahallesi'nde oturuyorlar ve orada okulun bahçesinde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Valimizin ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün destekleriyle hayata geçirilen proje çerçevesinde çocuklarımızı haltere başlattık. Çocuklarımızın haltere başlayalı 6-7 ay kadar oldu ve bu kadar kısa sürede büyük başarı elde ettiler. Geleceğimiz olan bu çocuklar gerçekten çok başarılılar. Tabiki bir sponsor veya destek bulabilirse, bu çocuklarımız daha iyi yerlere gelebilir. Şu anda yalnızca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Nazilli Belediyesi bizi destekliyor. Yalnızca Nazilli Belediyesi'nin vermiş olduğu destek ile sporcularımızı şampiyonalara getirip götürebiliyoruz. Bu arada en büyük destekçilerimizden birisi de milletvekilimiz Rıza Posacı. Her zaman yanımızda oldu. Desteklerinden dolayı Valimiz Hüseyin Aksoy başta olmak üzere tüm destekçilerimize çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın şampiyonaya hazırlanmasında önemli katkı sağlayan Yardımcı Antrenör Emine Tunç'a da teşekkür ederim" dedi. - AYDIN