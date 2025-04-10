Aydınspor\'dan Şampiyonluk Çağrısı

Aydın Süper Amatör Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Aydınspor'da kulüp başkanı Erhan Özlüer, kente anlamlı bir çağrıda bulundu. Efeler'de işletmeciliğini yaptığı fırınlara siyah beyazlı Aydınspor bayraklarını asan Özlüer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ve yaptığı açıklamayla tüm Aydınlıları bu coşkuya ortak olmaya davet etti.

Pazar günü saat 15.00'te Germencik Stadı'nda Germencikspor'la karşılaşacak olan Aydınspor, bu maçı kazanması halinde ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Kritik karşılaşma öncesi kentte siyah beyaz coşku artarken, kulüp başkanı Erhan Özlüer, Aydınspor bayraklarını işlettiği fırınlara astı.

Özlüer, bayrakları astıktan sonra sosyal medya hesabından, "Bu memlekette doğmadık ama bu memlekette doyduk. Biz üstümüze düşeni yaptık" dedi. Özlüer, ayrıca yaptığı açıklamada, "Şampiyonluğumuzu hep beraber kutlayalım, Aydın'ı siyah beyaz bayraklarla donatalım" diyerek Aydın halkına çağrıda bulundu.

Sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansla zirvede yer alan Aydınspor, şampiyonluk için artık sadece adını yazdırmayı bekliyor. Teknik ekip ve futbolcular bu tarihi hedefe kenetlenmiş durumda. Taraftarlar ise şimdiden Germencik'teki zorlu maça hazırlık yapıyor. Kulüp yönetimi, siyah beyaz renklere gönül veren tüm sporseverlere seslenerek, Pazar günü Germencik Stadı'nda oynanacak karşılaşmada takımlarına destek vermeleriniistedi. - AYDIN