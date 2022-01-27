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Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda - Son Dakika

Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda

27.01.2022 15:50
Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, başta Alex de Souza, Valbuena, Ali Koç gibi isimlerle sorunu olduğuna dair yıllardır çıkan haberlere isyan etti. Kocaman, "Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda. İnanıyorum ki çete bunlar. Herkesin gözünün içine bakarak söylüyorum, hiç umurumda değilsiniz" ifadesine yer verdi.

Son olarak Süper Lig'de Başakşehir'i çalıştıran ve bir süredir boşta olan Aykut Kocaman, Tivibu'da katıldığı programda hakkında çıkan haberlere sert şekilde cevap verdi. Kocaman, Alex ve Valbuena'ya karşı "Yıldız düşmanlığı" yaptığı söylentilerine patladı.

Hiç böyle sinirlenmemişti! Aykut Kocaman hakkında çıkan haberlere fena patladı

İşte Aykut Kocaman'ın açıklamaları:

"HER ŞEY ORTADA"

"Sportif tarafta çok net rakamlar ortada. Ben, rakamlara ve gözleme inanıyorum. Alex ile ilgili ben bir şeyler söylesem de bu yaygın bir çete tarafından organize algı benimle ilgili yine yapılacak.

"BUNLAR NASIL OLACAK?"

Alex, en fazla benim zamanımda oynamış, ortalama en çok gol sayısı, maç sayısı benim dönemimde olmuş. Art niyetli olsam bunlar nasıl olacak?

"AYNI ŞEYLERİ ALEX DE YAŞAYACAK"

Bizim işimiz, oyuncularımızdan ve takımımızdan en yüksek verimi alacak uyumu yaratmak. Bazen Alex olur, bazen olmaz. Şimdi antrenörlük yapıyor, o da aynı şeyleri yaşayacak. Valbuena da bu tarafa geçince yaşayacak.

"VALBUENA'YI BEN İSTEDİM"

Ben kendi halinde yaşayan bir adamım, cevap vermek istemiyorum ama laf lafı açtı. Valbuena transferini ben istedim. Dağılma döneminde takıma en büyük faydayı sağlayan Valbuena oldu. Ama antrenörlerin istediği uyumlu takımdır, o da bir parçası haline geldi.

"AYKUT'UN KAPRİSLERİYLE UĞRAŞMAZ"

Fenerbahçe gibi milyonları ilgilendiren bir kulübün teknik direktörlüğü görevi verildiğinde milyonlarca insanı mutlu edecek takımı yaratmak için çaba göstermek gerekir. Bu arada ne Aykut'un kaprisleriyle ne de bir başkasının davranışlarıyla uğraşacak bir hal yok.

"ORGANİZE ÇETE"

Ben art niyetli olsam bu nasıl olacak? İnanıyorum ki bunların hepsi organize bir çete tarafından, planlı bir şekilde gündeme getiriliyor

"HİÇ UMRUMDA DEĞİLSİNİZ"

Bu güruha Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin bazı kesimlerinin mağlup oluyor olması hakikaten çok acı verici. Beni zorluyor mu? Hiç umurumda değilsiniz!

"AYRILDIKTAN SONRA YAPILAN HOŞ OLMADI"

Ben biraz Alex'in bu organize durum tarafından kullanıldığını düşünüyorum. Alex'in böyle bir insan olduğunu düşünmüyorum. Ayrıldıktan sonraki süreçte başkanın (Ali Koç) benimle ilgili yaptığı şeyler çok ağırıma gidiyor.Ben, kendi halinde yaşayan bir insanım. Beni, herhangi birisiyle çarpıştırmanın bir anlamı yok. Bunu yapanlara Fenerbahçe'nin dinamiklerinin dikkat etmesi gerekiyor. Ben Fenerbahçe'deki şu andaki denklemin içinde yokum. Hiç olmadım, olmam."

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Spor Toto Süper Lig, Aykut Kocaman, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda - Son Dakika Spor


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