Aykut Kocaman ile buluşan Baroni gözyaşlarını tutamadı! Yanına o formayla gitti

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynadığı maçı izlemek üzere Türkiye'ye gelen Fenerbahçeli eski futbolcu Cristian Baroni, Aziz Yıldırım'la buluşmasının ardından sürpriz bir ziyaret daha gerçekleştirdi.

AYKUT KOCAMAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Cristian Baroni, Fenerbahçe'deki eski hocası Aykut Kocaman ile bir araya geldi. İkilinin uzun uzun sarıldığı ve özlem giderdiği görülürken, Brezilyalı futbolcu bu anlarda gözyaşlarını tutamadı.

'AYKUT KOCAMAN SAYESİNDE'

Aykut Kocaman ile ilgili konuşan Baroni, "Ben Türkiye'de bu olduğum kişiysem, insanların gördüğünde bu tepkileri verdiği kişiysem tamamen sizin sayenizde. Ben daha ilk dönemde ayrılmak istiyordum. Sizin sayenizde kaldım ve benim için her şey farklı oldu. Her şey için teşekkür ederim." dedi.

FORMASINDAKİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Baroni'nin buluşmadaki giydiği forma dikkat çekti. Yıldız oyuncu, Aykut Kocaman'ın bir dönem giydiği formayı giydi. Formasının arkasında yazan 'Aykut' ismi dikkatlerden kaçmadı. Aykut Kocaman, bu jestin ardından Baroni'nin formasını imzaladı.