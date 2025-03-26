Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika
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Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönüyor

Aykut Kocaman Süper Lig\'e geri dönüyor

Tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman, uzun bir aranın ardından Süper Lig'e dönüş hazırlığında. Son olarak 2021'de RAMS Başakşehir'i çalıştıran Kocaman, Göztepe'nin teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Yönetim, takımın son dönemdeki performans düşüklüğü nedeniyle deneyimli hocayı önemli bir seçenek olarak değerlendiriyor.

26.03.2025 13:29
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Süper Lig'in deneyimli teknik direktörlerinden Aykut Kocaman, uzun süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Konyaspor ve RAMS Başakşehir gibi önemli kulüplerde görev yapan tecrübeli çalıştırıcı, yeniden Süper Lig projelerini değerlendirme sürecine girdi.

Son olarak 2021'de RAMS Başakşehir'in başında yer alan Kocaman, o tarihten bu yana doğru projeyi beklediğini ve kendisini en çok motive eden teklifi kabul etmek istediğini sık sık dile getirmişti. Fenerbahçe, Konyaspor ve RAMS Başakşehir dönemlerinden sonra adı zaman zaman milli takımla da anılan Aykut Kocaman, Vincenzo Montella tercihi sonrası tamamen Süper Lig'e odaklanmıştı.

GÖZTEPE'DEN AYKUT KOCAMAN HAMLESİ

Süper Lig'in köklü kulüplerinden Göztepe, son dönemdeki performans düşüklüğü nedeniyle teknik direktör konusunda alternatif arayışlarına başladı. Bu süreçte, Aykut Kocaman en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Yönetim, hem tecrübesi hem de takımlara kazandırdığı disiplinli oyun anlayışı nedeniyle Kocaman'ı potansiyel bir seçenek olarak değerlendiriyor.

Şu ana kadar sabırlı bir yaklaşım sergileyen ve acele etmeyen Kocaman, Süper Lig'e dönüş için en uygun projeyi beklediğini ifade ediyordu. Eğer taraflar anlaşırsa, deneyimli teknik adam Göztepe'nin başına geçerek Süper Lig'e geri dönebilir.

Yaklaşan yaz transfer dönemi ve takımlardaki teknik direktör değişiklikleri göz önünde bulundurulduğunda, Aykut Kocaman'ın adı önümüzdeki haftalarda daha fazla gündeme gelebilir. Göztepe'nin yanı sıra, sezon sonunda teknik direktör değişikliği yapmayı planlayan diğer Süper Lig ekiplerinin de tecrübeli hocayı radarına alabileceği konuşuluyor. Aykut Kocaman'ın vereceği karar, hem kendisi hem de Süper Lig kulüpleri için önemli bir gelişme olacak.

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Son Dakika Spor Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • kubilay dönmez:
    yakışır…!! 13 1 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    lig ortasında takım çalıştırmaz 6 5 Yanıtla
  • Sefa güngör:
    SAKIN.. 3 4 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Puhahah goztepe şikeleri klube kazandirmayacak kadar onurlu bir kluptur 2 2 Yanıtla
  • Şükrü null:
    büyük hata yapar Göztepe, zevksiz , savunma, top çevirme dolu maçlar izlerler 3 1 Yanıtla
  • murad ortaç:
    Yanpas Aykut 1 2 Yanıtla
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