Aykut Kocaman, Süper Lig'e geri dönüyor! Kaderi Sergen Yalçın'a bağlı

Süper Lig'de 5 maçta sadece 1 puan toplayan Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı. Karadeniz ekibi, Eroğlu ile yollar ayrılırken Aykut Kocaman ile masaya oturulacağı belirtildi.
Ajansspor'da yer alan habere göre; 11 yıl aranın ardından Samsunspor'u Süper Lig'e çıkaran Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı. Karadeniz ekibi, Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirirken adaylardan biri de Aykut Kocaman.
Aykut Kocaman son olarak 2020-2021 sezonunda Başakşehir'de görev aldı. İstanbul ekibinin başında 29 maça çıkan Kocaman, 1.14'lük puan ortalaması yakaladı.
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