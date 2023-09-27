Aykut Kocaman, Süper Lig'e geri dönüyor! Kaderi Sergen Yalçın'a bağlı - Son Dakika

Aykut Kocaman, Süper Lig'e geri dönüyor! Kaderi Sergen Yalçın'a bağlı

Son Güncelleme: 27.09.2023 14:20

Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğunun adaylarından biri de Aykut Kocaman. Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım'ın Sergen Yalçın'ın dışında Kocaman ile de bir görüşme yapması bekleniyor.

Süper Lig'de 5 maçta sadece 1 puan toplayan Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı. Karadeniz ekibi, Eroğlu ile yollar ayrılırken Aykut Kocaman ile masaya oturulacağı belirtildi.

SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Ajansspor'da yer alan habere göre; 11 yıl aranın ardından Samsunspor'u Süper Lig'e çıkaran Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı. Karadeniz ekibi, Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirirken adaylardan biri de Aykut Kocaman.

1.14'LÜK PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Aykut Kocaman son olarak 2020-2021 sezonunda Başakşehir'de görev aldı. İstanbul ekibinin başında 29 maça çıkan Kocaman, 1.14'lük puan ortalaması yakaladı.

Aykut Kocaman, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aykut Kocaman, Süper Lig'e geri dönüyor! Kaderi Sergen Yalçın'a bağlı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aykut Kocaman, Süper Lig'e geri dönüyor! Kaderi Sergen Yalçın'a bağlı - Son Dakika
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