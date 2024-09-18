Aykutalp Derkan'dan Hakem Uyarısı - Son Dakika
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Aykutalp Derkan'dan Hakem Uyarısı

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Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Derkan, hakemlerin manipüle edildiğini ve anormal saldırılar sezinlediğini açıkladı.

18.09.2024 19:24
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- Aykutalp Derkan: "Anormal, futbolun doğasında olmayan bir saldırı sezinliyorum"

İSTANBUL - Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, sarı-kırmızılılara karşı hakemleri manipüle edecek şekilde, anormal ve futbolun doğasında olmayan bir saldırı olduğunu söyledi.

Galatasaray Divan Kurulu eylül ayı olağan toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenleniyor. Toplantıda Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuşan Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, "Öyle bir saldırı altındayız ki hafta sonu bir derbi maçı var ve derbinin bir futbol şenliği şeklinde geçmesini umarken bütün televizyon kanallarında bir düğmeye basılmışçasına şu kulüp şu kadar faul yaptı, şu kadar sarı kart gördü. Liste başı biziz. Burada ciddi bir saldırı var. Sahada yenemeyeceklerini anlayanlar birtakım acemi oyunlara girişiyorlar. Bunun başında da dünyada kendini kabul ettirmiş ama Türkiye'ye gelince alaturka tavırlar sergileyen tercüman hocaları. Bu konuda camiamızın yeterli konuda duyarlı göstermediğini maalesef düşünüyorum. Bu sadece yönetimlerin işi değil, sadece teknik direktörümüzün işi değil. Galatasaray camiası bu konuda kenetlenmelidir. Oyuncularımıza son oynadığımız dünkü maçtan itibaren anormal saldırılar var. Şu penaltı, şu kırmızı kart, şu sarı karttı biçimde hakemleri de manipüle edecek şekilde, anormal ve futbolun doğasında olmayan bir saldırı sezinliyorum" diye konuştu.

Aykutalp Derkan\'dan Hakem Uyarısı
Kaynak: İHA

Galatasaray, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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