14.03.2026 17:49
Galatasaray Divan Kurulu Başkanlık seçiminde Aykutalp Derkan, 554 oyla yeniden başkan seçildi.

GALATASARAY Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlık Seçimi, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. 2 adayın mücadele ettiği seçimde mevcut başkan Aykutalp Derkan, yeniden başkan seçildi.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlık Seçimi, Galatasaray Lisesi'nde yapıldı. Seçim Divan Kurulu Başkanlığını Ekmel Ünlüsan üstlenirken, Sedat Bozanoğlu da seçim divanı başkan vekili oldu. İki adayın yarıştığı seçimde 10 sandıkta oy kullanılırken, bin 83 divan üyesi oy kullandı. Kullanılan oyların 554'ünü alan Aykutalp Derkan, yeniden Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı seçildi. Diğer başkan adayı Cengiz Ergani ise 528 oy aldı.

Divan Kurulu heyeti şu şekilde oluştu:

BAŞKAN:

Aykutalp Derkan

BAŞKAN YARDIMCILARI:

Sonay Kale

Yalçın Kaya

YAZMANLAR:

Ali Tüzmen

Ayşe Esra Arslan

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
