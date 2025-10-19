Aylardır boştaydı! Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu - Son Dakika
Aylardır boştaydı! Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Aylardır boştaydı! Aboubakar\'ın yeni takımı belli oldu
19.10.2025 22:48
Beşiktaş ve Atakaş Hatayspor'un eski golcüsü Vincent Aboubakar, Azerbaycan'ın köklü kulübü Neftçi Bakü'ye transfer oldu. Aylardır kulüpsüz olan Aboubakar, yeni takımıyla 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de Beşiktaş ve Atakaş Hatayspor formaları giyen golcü futbolcu Vincent Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu.

AZERBAYCAN'A TRANSFER OLDU

Uzun süredir boşta olan Kamerunlu golcü Aboubakar, Azerbaycan takımı Neftçi Bakü'ye transfer oldu. 33 yaşındaki yıldız, yeni takımıyla 1+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Deneyimli isim, havalimanında kendisini karşılamaya gelen Neftçi Bakü taraftarlarına üçlü çektirdi. Neftçi Bakü, sağlık kontrollerinin ardından transferi resmi olarak duyuracak.

SEZON PERFORMANSI

Son olarak Atakaş Hatayspor formasıyla mücadele eden Aboubakar, 28 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ahmet erkil:
    şov yapar orda bilesiniz oynatamadilar adami 0 0 Yanıtla
    adem2336:
    karaktersiz topçunun teki şov yapsa neolur yapmasa ne olur kimin umrunda. 3 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:26
