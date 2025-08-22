Ayrılmasına izin verecek mi? Dursun Özbek Barış Alper için son noktayı koydu - Son Dakika
22.08.2025 11:52
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz'ın transferine dair konuştu. Satışa izin vermeyeceklerini dile getiren Özbek, ''Barış Alper'in transfer sürecine gelince... Geçen sezon çok başarılı bir sezon geçirdik. Bu sezon özellikle Avrupa'da koyduğumuz hedefler var. Bizim planımız geçen seneki takımı korumak ve eksik yerlere takviyeleri yapma planıyla sezona girdik.'' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Neom FC'ye transfer olacağı konuşulan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Basketbol takımının sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde konuşan Dursun Özbek, yaptığı açıklama ile Barış'ın Suudi ekibine transferine sıcak bakmadığını vurguladı.

"TAKIMI BOZMAYI UYGUN BULMUYORUM"

Takımın iskeletini korumak istediklerini dile getiren Dursun Özbek "Geçen sene başarılı bir sezon geçirdik. Bu sene özellikle bu dönemde Avrupa'da koyduğumuz hedefler var. Geçen sene arkadaşlarla beraber, başarılı olan takımı muhafaza etmek ve eksik kalan yerlere takviye yapmak hedefini koyduk. Bu planlamayla transfer sezonuna girdik. Bunun en büyük göstergesi geçen sene başarılı olmuş bir takımın önemli oyuncularından bir tanesi Osimhen'di. Koyduğumuz hedefe göre biz önce Osimhen'in transferiyle sezona başladık. Bilahare Leroy Sane'yi de realize ettik. Planlamamız çerçevesinde diğer tespit ettiğimiz nokta transferlerin peşindeyiz. Hal böyleyken, başarılı bir takımın kompozisyonu kesinlikle bozmayı uygun bulmuyorum" dedi.

"BİR HEDEF KOYMUŞUZ"

Avrupa'da başarılı olmak istediklerini ve bu doğrultuda takımı muhafaza edeceklerini dile getiren Özbek, "Galatasaray başkanı olarak. Bir planlama, bir hedef koymuşuz. Bu başarılı takımı muhafaza edeceğiz. Bu amaçtan vazgeçmek olmaz. Aynı takımı muhafaza etme uygunluğundan vazgeçmiş değiliz. Ayrıca, demin de ifade ettiğim gibi takviyeler için çalışmalar devam ediyor. UEFA kriterlerinin uygunluğu da önemli. Transfer sezonları zorludur. Sadece sizin isteklerinize göre yapılmıyor. Biz büyük çaba sarf ediyoruz. Hedefimiz Avrupa'da başarılı hedef geçirmek." ifadelerini kullandı.

BARIŞ ALPER YILMAZ SÖZLERİ

Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz'ın Suudi Arabistan'a olası transferi hakkında konuşarak, "Barış Alper'in transfer sürecine gelince... Geçen sezon çok başarılı bir sezon geçirdik. Bu sezon özellikle Avrupa'da koyduğumuz hedefler var. Bizim planımız geçen seneki takımı korumak ve eksik yerlere takviyeleri yapma planıyla sezona girdik." dedi.

'SATIŞINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

"Barış Alper, birkaç gündür idmana çıkmıyor. Tavrı nedir?" sorusuna da cevap veren Dursun Özbek, "Dünkü gelişmeleri bilmiyorum. Cenevre'deydik bütün gün. Bugün rapor alacağım. Barış Alper sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'a katkısı çok büyük. Net olarak ifade ettim; Galatasaray Başkanı olarak ben Galatasaray'ın başarısına hedeflenmiş birisiyim. Çok net, sezon başında plan yapıyorsunuz, sezon ortasında planları uyguluyorsunuz, sezon sonunda önümüzdeki sezonun planını yapıyorsunuz. Barış Alper Yılmaz'ın satışına izin vermeyeceğiz' sözlerini sarf etti.

10:41
