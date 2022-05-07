Aytemiz Alanyaspor: 1-2 - Son Dakika
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Aytemiz Alanyaspor: 1-2

07.05.2022 21:07
Aytemiz Alanyaspor: 1-2

STAT: Yeni AdanaHAKEMLER: Ümit Öztürk, Mehmet Kısal, Osman Gökhan BilirADANA DEMİRSPOR: Muric - Rassoul (Dk. 79 Alper), Tayyip, Samet, İsmail (Dk. 87 Semih), Sinan, Gökhan (Dk. 87 Assombalonga), Bjarnason (Dk. 79 Vargas), Belhanda, Yunus, BalotelliAYTEMİZ ALANYASPOR: Yusuf - Fatih, Awaziem (Dk.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Mehmet Kısal, Osman Gökhan BilirADANA DEMİRSPOR: Muric - Rassoul (Dk. 79 Alper), Tayyip, Samet, İsmail (Dk. 87 Semih), Sinan, Gökhan (Dk. 87 Assombalonga), Bjarnason (Dk. 79 Vargas), Belhanda, Yunus, BalotelliAYTEMİZ ALANYASPOR: Yusuf - Fatih, Awaziem (Dk. 69 Emre), Milunovic, Borja, Fer, Umut (Dk. 68 Efkan), Efecan (Dk. 58 Tayfur), Candeias (Dk. 84 Navais), Juanfran, Diedhiou (Dk. 58 Eduardo),GOLLER: Dk. 32 Belhanda (Adana Demirspor), Dk. 20 Tayyip (KK), Dk. 76 Emre (Aytemiz Alanyaspor)SARI KARTLAR: Semih, İsmail, Balotelli, Belhanda (Adana Demirspor), Diedhiou, Awaziem, Umut, Tayfur (Aytemiz Alanyaspor)Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Adana Demirspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.5'inci dakika Adana Demirspor'da serbest vuruş için Balotelli topun başına geçti. Balotelli'nin vuruşunda top, kaleci Yusuf'ta kaldı.9'uncu dakikada Alanyaspor'da karambolde topla buluşan Borja'nın şutunda top kaleci Muric'te kaldı.20'nci dakikada Alanyaspor atağında ceza sahasına sokulan Candeias, ceza sahası içerisine pasını verdi. Topu uzaklaştırmak için hamle yapan Tayyip, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1.29'uncu dakikada atak geliştiren Adana Demirspor'da Balotelli, savunma arkasındaki Yunus'a pasını gönderdi. Yunus'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarlar buluştu ancak, ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.32'nci dakikada Adana Demirspor'da Bjarnason pasını Belhanda'ya gönderdi. Belhanda'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.43'üncü dakikada Adana Demirspor'da orta alanda topla buluşan Gökhan, ceza sahasına sokuldu. Gökhan'ın sert vuruşunda top kaleci Yusuf'tan kornere çıktı.Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.51'inci dakikada Adana Demirspor'da sağ çaprazda Belhanda içeri ortaladı. Tayyip'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak hakem Tayyip'in faul yaptığı için golu iptal etti.53'üncü dakikada Yunus sağ çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Yunus, arka direkteki Balotelli'ye pasını çıkarttı. Balotelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.76'ncı dakikada Efkan'ın taşıdığı topla gelişen atakta, Eduardo penaltı noktasında topu düzelterek vurdu. Savunmadan dönen topu tekrar alan Efkan, sağ çaprazdaki Emre'ye verdi. Emre'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.79'uncu dakikada sol kanattan atak geliştiren Vargas, ceza sahası içerisine ortaladı. Belhanda'nın gelişine vuruşunda top, direğin yanında auta çıktı.80'inci dakikada Alanyaspor atağında Candeias topu ortaladı. Tayfur'un altıpasa çevirdiği top, savunmadan sekti. Seken topla buluşan Tayfur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Adana Demirspor'un itirazı üzerine VAR incelemesi yapan hakem Ümit Öztürk, gol öncesi faulü belirledi ve golü iptal etti.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

- Adana
Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Aytemiz Alanyaspor: 1-2
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Recep Tayyip Erdoğan, Aytemiz Alanyaspor, Mehmet Kısal, Ümit Öztürk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor: 1-2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aytemiz Alanyaspor: 1-2 - Son Dakika
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