Ayvalık'ta zeka küpü yarışmasında şampiyonlar belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Ayvalık'ta zeka küpü yarışmasında şampiyonlar belirlendi

01.06.2022 07:26

Ayvalık'ta zeka küpü yarışmasında şampiyonlar belirlendi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Zeka Küpü Federasyonu tarafından düzenlenen "Ayvalık Open" etabı gerçekleştirildi.

Ayvalık'ta zeka küpü yarışmasında şampiyonlar belirlendi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Zeka Küpü Federasyonu tarafından düzenlenen "Ayvalık Open" etabı gerçekleştirildi.

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesinde, Sabancı Üniversitesi'ne bağlı "Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde gerçekleşen şampiyona; 2X2X2, 3X3X3, 4X4X4 ve Piramit kategorilerinde yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen 26 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyona, federasyon yetkilileri İskender Aznavur, Mert Sağdınç ve Ömer Çetinkaya öncülüğünde gerçekleştirildi.

Şampiyonada; 3X3X3 kategorisinde birinciliği Ömer Çetinkaya, 2X2X2 kategorisinde Timur Geyik, 4x4x4 kategorisinde Mert Sağdınç ve Piramit kategorisinde ise Akın Köse birincilikleri elde ettiler.

Şampiyona ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Zeka Küpü Federasyonu yetkilisi İskender Aznavur, 9 yıldan bu yana Anadolu'nun birçok kentinde bu tür şampiyonaları düzenlediklerini vurgulayarak, "Burada, Sabancı Üniversitesi'nin de katkılarıyla rubik olarak da adlandırılan, halk diliyle zeka küpü yarışmaları düzenledik. 4 kategoride ve bir gün süren bu şampiyonada dereceye girenlere de ödüllerini takdim ettik. Amacımız, zeka küpünün gençlerimiz arasından yaygınlaşmasını sağlayabilmektir" diye konuştu.

Şampiyonaya Ayvalık'tan katılan Vito Tuncel, ilk kez katıldığı yarışmalarda son derece heyecanlı olduğunu belirterek, pandemi nedeniyle online yaptıkları yarışmaları yüz yüze yapabilmenin kendisi için önemli bir deneyim olduğunu söyledi.

Oğlunun katıldığı şampiyonayı izleyen velilerden Fadime Polat da, oğlunun zeka küpüne merak aldığını kaydederek, "Sonrada aniden böyle bir yarışmaya katılmak istedi. İlk defa katıldık. Bizim için önemli olan burada yarışabilmek ve güzel bir gün geçirebilmek" dedi.

Şampiyona hakkında bilgiler veren Küçükköy Necmi Komili İlkokulu Müdürü Mithat Ergün de, yarışmalara kendi okulundan da öğrencilerin katıldığını belirterek, "Öğrencilerim online ortamda zeka küpü üzerine epey bir eğitim gördüler. Bugün de burada öğrendiklerini pratik olarak ortaya koyacaklar. Zeka küpünün öğrencilerimizin gelişimine ciddi katkı verdiğine inanıyorum. Çünkü küpün üzerindeki algoritmaları hafıza da tutmak Zeka küpü benim içinde 36 yaşında öğrendiğim bir şey. Bu küp öğrenebilinecek bir şey. Düşünüldüğü kadar zor değil. Belki dünya rekoru kırabilmek zor ama öğrenilmesi zor değil" diye konuştu.

Federasyon yetkilisi ve şampiyon sporculardan Mert Sağdınç ise 10 yıldan bu yana rubik sporuyla uğraştığını belirterek, "Bugüne kadar 27 kez rubik yarışmasına katıldım. Geçmişte 17 kez, bu yıl ise bir adet olmak üzere 18 kez Türkiye rekoru kırdım. Bu şampiyona Ayvalık'ta ilk kez düzenlediğimiz bir organizasyon. Gerçekten çok güzel bir şampiyona oldu" diye konuştu.

Ayvalık'ta zeka küpü yarışmasında şampiyonlar belirlendi
Ayvalık'ta zeka küpü yarışmasında şampiyonlar belirlendi
Ayvalık'ta zeka küpü yarışmasında şampiyonlar belirlendi
Ayvalık'ta zeka küpü yarışmasında şampiyonlar belirlendi
Ayvalık'ta zeka küpü yarışmasında şampiyonlar belirlendi
Ayvalık'ta zeka küpü yarışmasında şampiyonlar belirlendi
Ayvalık'ta zeka küpü yarışmasında şampiyonlar belirlendi

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Odun ateşinde çay dönemi Odun ateşinde çay dönemi Ayvalık'ta 'Türkülerle Türkiye'm Bahar Konseri' coşturdu Ayvalık'ta 'Türkülerle Türkiye'm Bahar Konseri' coşturdu
Kaynak: İHA

Sabancı Üniversitesi, Balıkesir, Küçükköy, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayvalık'ta zeka küpü yarışmasında şampiyonlar belirlendi - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürüp 3 yaşındaki oğlunu yaraladıktan sonra kendini iple asarak intihar etti
00:48 Doğal gazda konut abonelerine yüzde 30, sanayi abonelerine ise yüzde 40 zam geldi
00:24 MetroPOLL'ün mayıs ayı anketinin sonuçları açıklandı! Zafer Partisi yüzde 1.8 oy alarak en çok oy toplayan altıncı parti oldu
00:00 Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgül'e hapis cezası verildi
23:58 Türkiye'ye girişlerde 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu zorunluluğu kaldırıldı
23:55 Fİrari iş adamı Galip Öztürk Gürcistan'da gözaltına alındı
23:52 Bebek'teki cinsel ilişki olayında adam tutuklanırken, kadının akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilerek hastaneye sevk edildi
23:47 Antalya'da çıplak dolaşan kadınla ilgili valilik açıklama yaptı: Yüzde 70 zihinsel engelli raporu var
22:35 Bebek'ten sonra bir skandal da Antalya'dan! Bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü
22:12 İstanbul Valiliği, Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 07:40:08. #1.13#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta zeka küpü yarışmasında şampiyonlar belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement