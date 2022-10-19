SPOR Toto 1'inci Lig'de bu sezon düşme hattında son sıradan kurtulamayan Altaş Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'u geriden gelip eledi: 2-1. Ev sahibi ekip bu sonuçla bir üst tura yükseldi.Denizli Atatürk Stadı'nda Ayvalık'ın henüz 1'inci dakikada Gökhan'la bulduğu gole ev sahibi 61'inci dakikada Berkant ve 87'nci dakikada Erdal'la karşılık verdi. 1'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada rakibinden topu kapan Gökhan'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Hüseyin'in solundan ağlarla buluştu: 0-1.23'üncü dakikada topla ceza sahası içine giren Gökhan'ın sol çaprazdan sert şutu az farkla dışarı gitti.35'inci dakikada gelişen Altaş Denizlispor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Asım'ın sert şutunu kaleci Deniz, parmaklarının ucuyla kornere çeldi.51'inci dakikada Mustafa'nın sol kanattan ortaladığı top savunmadan sekip Berkant'ın önünde kaldı. Penaltı noktası üzerinden vuran Berkant'ın şutu direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.61'inci dakikada skor eşitlendi. Mustafa'nın ara pasında topla buluşan Ömer'in arka direğe ortasında Berkant kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.78'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa'nın sol çaprazdan sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1 - Son Dakika

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